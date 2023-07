Arriva il documentario su John Le Carré

Fonte foto: Apple TV+

Anche chi non ha mai letto un suo libro o non ha mai sentito il suo nome, probabilmente ha avuto a che fare indirettamente con lui guardando un film o una serie. John le Carré, pseudonimo di David Cornwell, è stato infatti un celebre scrittore britannico e i suoi romanzi di spionaggio, oltre a essere tra i più venduti di questo genere, sono stati spesso adattati per il piccolo e il grande schermo. Morto nel 2020, a lui è dedicato il documentario Tiro al piccione – Ritratto di John Le Carré, che debutterà in streaming su Apple TV+ in autunno.

Film e serie tratte dai libri di Le Carrè

Il primo adattamento cinematografico di un romanzo di John le Carré è stato il film del 1965 La spia che venne dal freddo. Seguono Chiamata per il morto nel 1966 e Lo specchio delle spie nel 1969. La talpa è stato adattato per il piccolo schermo nel 1979, mentre Tutti gli uomini di Smiley nel 1982.

Tra i vari adattamenti cinematografici dei romanzi di questo celebre autore britannico bisogna segnalare poi anche i film La tamburina del 1984, La casa Russia del 1990, Il sarto di Panama del 2001, The Constant Gardener – La cospirazione del 2005 e di nuovo La talpa nel 2011.

La spia – A Most Wanted Man è del 2014, mentre la miniserie The Night Manager, con Tom Hiddleston e Hugh Laurie, è del 2016. Nello stesso anno esce il film Il traditore tipo con Ewan McGregor. Una nuova trasposizione de La Tamburina risale al 2018: nella miniserie recitano Florence Pugh, Alexander Skarsgård e Michael Shannon.

Il documentario su John Le Carré

John Le Carré non ha influenzato notevolmente solo la letteratura di spionaggio ma, come dimostrano i numerosi adattamenti cinematografici e seriali, alcuni dei quali usciranno in futuro, anche il cinema e la tv. La vita e la carriera di questo straordinario scrittore saranno raccontati nel documentario in arrivo su Apple TV+, realizzato dal premio Oscar Errol Morris (già noto per The Fog of War – La guerra secondo Robert McNamara, Standard Operating Procedure – La verità dell’orrore o The Unknown Known).

Le Carrè era storicamente molto riservato e il film documentario, attraversando i decenni dalla Guerra Fredda fino ai giorni nostri, ambisce a svelarne alcuni aspetti inediti e intimi. Il documentario è realizzato anche basandosi sul libro di memorie di Le Carré, il bestseller del New York Times dal titolo The Pigeon Tunnel: Stories from My Life.

Simon e Stephen Cornwell, co-CEO e co-fondatori della società di produzione The Ink Factory, hanno descritto il film come «pieno di intuizioni profonde e di aneddoti sorprendenti, divertenti e spesso profondamente commoventi».

Quando esce il documentario su Le Carré

Tiro al piccione – Ritratto di John Le Carré esce in streaming su Apple TV+ il 20 ottobre 2023.