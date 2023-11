Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Piogge intense, raffiche di vento fino a 130 km/h e qualche nevicata ad alta quota: è in arrivo la tempesta Ciaran, che porterà con sé maltempo in diverse regioni italiane. Scatta l’allerta meteo per l’alto rischio di nubifragi, come ormai è sempre più frequente in tutto il Paese, a causa dei cambiamenti climatici. Scopriamo quando e dove colpirà la perturbazione, che per gli esperti è una delle più intense di sempre.

Cosa sappiamo sulla tempesta Ciaran

La tempesta Ciaran ha avuto origine da un ciclone che si è sviluppato nei pressi delle Isole Britanniche, e ha già colpito duramente gran parte dell’Europa affacciata sulle coste atlantiche. È in Francia, soprattutto, che ha causato i maggiori danni: raffiche di vento che hanno raggiunto persino i 200 km/h hanno provocato interruzioni nella distribuzione elettrica, con oltre 1,2 milioni di case rimaste senza luce. E ora la perturbazione si dirige verso l’Italia, dove dovrebbe far sentire la sua potenza soprattutto nelle regioni del Nord e in quelle del Centro tirrenico.

Già da quest’oggi, alcune zone hanno dichiarato l’allerta meteo per i rischi conseguenti ad un possibile nubifragio. In particolare, in Veneto sono previsti venti fino a 130 km/h e precipitazioni intense. In Lombardia prosegue il monitoraggio dei fiumi, iniziato dopo l’esondazione del Seveso che ha colpito Milano. Anche la Liguria e il Friuli Venezia Giulia sono a rischio nubifragio, mentre in Alto Adige e in Valle d’Aosta la neve potrebbe scendere sotto i 1.400 metri di quota. Durante la serata, venti di libeccio e di scirocco supereranno i 90 km/h, con il primo che si abbatterà sulle coste tirreniche e il secondo sul litorale dell’alto Adriatico.

Nel weekend è prevista una nuova perturbazione, l’ultima di questa intensità in un periodo piuttosto turbolento. Si scatenerà soprattutto nel Nord Italia, spostandosi poi gradualmente verso il centro: domenica ci saranno piogge intense anche in Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Nella serata, tuttavia, il tempo migliorerà un po’ ovunque e diventerà più stabile. La tempesta Ciaran si allontanerà dunque dal nostro Paese, allentando la morsa dei nubifragi e del rischio idrogeologico che ne consegue.

Perché i nubifragi sono sempre più frequenti

Secondo gli esperti, la tempesta Ciaran è uno dei cicloni extratropicali più intensi di tutti i tempi, e per questo potrebbe avere conseguenze significative in Italia. Piogge intense sono spesso causa di eventi drammatici come frane, smottamenti ed esondazioni. Ma come mai i nubifragi si stanno facendo sempre più frequenti? La responsabilità principale è dei cambiamenti climatici: l’innalzarsi delle temperature in tutto il mondo, se in alcune zone ha drasticamente diminuito la quantità di pioggia (con fenomeni di siccità), altrove ne ha invece fatto registrare un forte aumento.

E questa non è che una delle preoccupanti conseguenze del riscaldamento globale: dallo scioglimento dei ghiacciai all’aumento delle temperature degli oceani, di drastici cambiamenti nel clima che provocano gravi danni all’agricoltura alla perdita di habitat preziosi e di specie animali e vegetali sempre più in pericolo. Siamo drammaticamente vicini al punto di non ritorno, ed è importante agire subito per invertire la rotta, prima che sia troppo tardi.