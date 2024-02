Amazon, l’asciugatrice Bosch a un prezzo stracciato: minimo storico

Fonte foto: Bosch

Potremmo sembrare banali, ma l’elettrodomestico più richiesto e ambito in questo periodo dell’anno è l’asciugatrice. Con le temperature esterne sempre intorno ai 10 gradi (e con la notte sottozero) asciugare i vestiti soprattutto per chi non ha uno spazio esterno diventa un vero incubo. Se non si hanno a disposizione dei termosifoni e non si vuole inumidire troppo l’abitazione, l’unica soluzione è l’asciugatrice. Un elettrodomestico che in questi anni ha sempre più preso spazio nelle abitazioni degli italiani e oramai lo si trova spesso di fianco alla lavatrice.

E in questo articolo proprio di una asciugatrice vogliamo parlarvi. Più precisamente della Bosch Serie 6, un modello con tecnologie avanzate e disponibile oggi in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 46% che fa risparmiare quasi 500 euro e la paghi praticamente la metà. Uno sconto mai visto prima che l’ha fatta diventare in pochissimo tempo l’asciugatrice più venduta sul sito di e-commerce, con più di 300 acquistate negli ultimi 30 giorni. La promo è da sfruttare immediatamente prima che le scorte terminino.

Un’offerta eccezionale fa cogliere al volo. L’asciugatrice Bosch Serie 6 è in promo su Amazon a un prezzo di 569 euro con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte che puoi trovare sul web per un elettrodomestico del genere. Risparmi quasi 500 euro.

L’offerta non finisce qui. Amazon ritira gratuitamente anche il tuo vecchio elettrodomestico, mentre pagando semplicemente 10 euro in più ottieni anche il disimballaggio. Spendendo 20 euro, invece, hai anche l’installazione. Servizi aggiuntivi che puoi selezionare direttamente nella pagina prodotto e che sono a tua disposizione. Acquistandola oggi, devi aspettare pochissimi giorni per riceverla a casa.

Asciugatrice Bosch Serie 6: le caratteristiche e le funzionalità

Una veloce carta d’identità prima di delineare più approfonditamente le funzionalità di questa asciugatrice Bosch. Il cestello può contenere fino a un massimo di 9 chilogrammi, mentre la classe di efficienza energetica è A++, questo vuol dire che ha consumi ridotti per quanto riguarda l’elettricità. Inoltre, si tratta di un modello a pompa di calore, i più diffusi e acquistati sul mercato. Ottima resa e qualità elevate di ogni singola componente.

Cosa contraddistingue questa asciugatrice Bosch Serie 6 dalle altre disponibili sul mercato? Le tecnologie e le funzionalità che ti aiutano nella vita di tutti i giorni e di avere sempre un bucato morbido e asciugato in poco tempo. Ad esempio, la tecnologia Auto Dry è in grado di riconoscere quando il bucato ha raggiunto il preciso livello di asciugatura in base alle tue preferenze. I sensori monitorano costantemente la temperatura e l’umidità residue per proteggere anche i tessuti più delicati. Per i capi in lana è disponibile un programma ad hoc per evitare l’infeltrimento e il restringimento delle fibre. Per chi ha fretta, invece, c’è un programma di asciugatura in soli 40 minuti. In ogni caso, puoi scegliere il programma che meglio si adatta alle tue necessità tramite il grande schermo LED presente nella parte frontale.

Infine, l’asciugatrice utilizza il gas ecologico (R290) e protegge anche l’ambiente.

