LG, l'asciugatrice a un prezzo stracciato con lo sconto Amazon: minimo storico

L’asciugatrice LG della Serie M3 è un elettrodomestico molto utile per asciugare il bucato nei giorni di pioggia o di intensa umidità. Bensì, è anche igienizzante, consentendo così di abbattere tutte quelle sostanze che possono creare problemi a chi soffre di allergie. Inoltre, consente un evidente risparmio in bolletta, grazie al sensore di asciugatura, che adegua i tempi e i consumi in base all’effettiva umidità dei tessuti, senza sprechi. Altra buona notizia in tema green è il fatto che utilizzi un gas refrigerante molto meno inquinante: il tipo R290 invece del più nocivo R134a.

Bene, oggi puoi acquistare l’asciugatrice LG della Serie M3 a meno della metà del prezzo di listino, grazie allo straordinario sconto del 56% risparmiando 650 euro rispetto al suo prezzo ordinario. Costo che può essere rateizzato senza interessi e potrai testare l’elettrodomestico comodamente per 30 giorni, entro i quali potrai restituirlo con la stessa comodità con cui ti viene recapitato a casa. Incluso nel prezzo anche il ritiro di un eventuale vecchio elettrodomestico.

Asciugatrice LG Serie M3

Asciugatrice LG: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Oggi trovi questa asciugatrice LG con cestello da 8 chilogrammi in offerta a un prezzo di 449,99 euro con uno sconto incredibile del 59%. La paghi molto meno di metà prezzo e risparmi 650 euro sul prezzo di listino. Un’occasione da non farsi scappare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che attivi in fase di check-out. La consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi.

Come tutti gli elettrodomestici venduti direttamente da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Gratuitamente puoi richiedere la disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre aggiungendo solamente 10 euro ottieni anche il disimballaggio del nuovo. Con una spesa di 20 euro, i tecnici ti installano anche la nuova asciugatrice.

Asciugatrice LG da 8 chilogrammi: caratteristiche

Passiamo ora velocemente in rassegna le caratteristiche tecniche di questa asciugatrice di casa LG. Abbiamo prima accennato al fatto che consenta anche un risparmio in bolletta. Infatti, grazie al sensore di asciugatura, è in grado di rilevare l’umidità dei tessuti in modo da ottimizzare i tempi di asciugatura e i consumi. A ciò occorre poi aggiungere la tecnologia a pompa di calore, che consente una maggiore razionalizzazione dell’uso di energia.

Non rovina i tessuti dei capi trattati poiché utilizza temperature costanti e meno aggressive. Dotata del programma ciclo igiene, per igienizzare i capi trattati, tutto a beneficio anche di quanti soffrono di asma o allergie. Come accennato nell’incipit, utilizza il refrigerante R290, che ha un livello di Global Warming Potential inferiore rispetto al refrigerante R134a. Le dimensioni sono piuttosto compatte e sarà inserita senza difficoltà in ogni ambiente domestico. Facile da usare, grazie alla carica frontale e al display molto grande posto in avanti. Insomma, oltre che potente ed efficiente dal punto di vista energetico, è anche green friendly.

