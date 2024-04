Samsung, con lo sconto Amazon il prezzo dell'asciugatrice è crollato

Uno degli elettrodomestici più venduti in questi ultimi anni è sicuramente l’asciugatrice. Diventato di vitale importanza per tutti coloro che non hanno troppo spazio per stendere il bucato, questo elettrodomestico è sempre più presente nelle abitazioni degli italiani e delle italiane. Come capita in casi del genere, aumenta l’offerta da parte dei produttori e diminuiscono i prezzi, con la possibilità di fare grandissimi affari sfruttando l’occasione giusta. Esattamente quello che capita oggi con l’asciugatrice smart Samsung Crystal EcoDry con cestello da nove chilogrammi con tecnologia a pompa di calore. Un’ottima asciugatrice disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 62% che fa risparmiare quasi 800 euro sul prezzo di listino.

Stiamo parlando di un’asciugatrice intelligente (la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone e decidere quale programma di asciugatura far partire) e con tante funzionalità utili. Si adatta alla tua vita, offrendo tanti programmi di utilizzo diversi. Hai poco tempo e vuoi asciugare velocemente un vestito o una camicia? Puoi scegliere il programma rapido che in 35 minuti ti risolve il problema. Oppure puoi utilizzare la funzione Stiro Facile che elimina le pieghe dai vestiti con un programma di asciugatura ad hoc. Insomma, un’asciugatrice completa e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry: prezzo, offerta e caratteristiche

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per un elettrodomestico. L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry con cestello da nove chilogrammi è in offerta con uno sconto del 62% che fa scendere il prezzo a 473,99 euro. Si tratta del minimo storico e di uno sconto di quasi 800 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni.

Come per la maggior parte dei grandi elettrodomestici spediti da Amazon, anche per questa asciugatrice è possibile aggiungere dei servizi extra. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro con disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre pagando 10 euro è possibile aggiungere il disimballaggio di quello nuovo. Spendendo 20 euro i tecnici Amazon provvedono anche all’installazione dell’elettrodomestico.

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry: caratteristiche e funzionalità

L’Asciugatrice Crystal EcoDry di Samsung è un elettrodomestico a libera installazione, connessione Wi-Fi integrata e l’esclusiva tecnologia Optimal Dry. In cosa consiste? Monta tre sensori in grado di rilevare l’umidità e la temperatura all’interno del cestello, così da adeguare il consumo di energia in base ai capi inseriti. In questo modo, il tempo di asciugatura sarà commisurato alla reale esigenza, senza sprechi di energia. Tramite l’applicazione puoi gestirla comodamente dal tuo smartphone e decidere quale programma attivare in base ai vestiti inseriti.

La funzione SmartThings aiuta a scegliere il giusto ciclo, oltre che programmare i tempi e risolvere eventuali problemi. Tramite il display puoi selezionare i programmi in base alle tue necessità. L’oblò è reversibile, quindi potrai scegliere tu il verso dell’apertura (utile quando si ha poco spazio a disposizione).

