La musica per molti è parte integrante della vita di tutti i giorni e compagna irrinunciabile di molti momenti: c’è chi ama ascoltarla in macchina, chi mentre lavora, chi durante il pasto. Ascoltare la radio online è un ottimo sistema per essere sintonizzato sempre con la propria musica preferita. È sufficiente un device elettronico, come un computer, uno smartphone, un tablet o altri dispositivi, per sintonizzarsi sulla radio che si desidera.

Come ascoltare radio online con TuneIn

Ma come ascoltare radio online? Uno dei servizi più diffusi è TuneIn, che consente l’ascolto di emittenti radiofoniche da tutto il mondo in modo assolutamente gratuito. Per utilizzarlo, sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile effettuare una registrazione, in modo da poter tenere memoria delle proprie stazioni preferite. Questo è un sistema molto utile, che consente di ascoltare la propria musica preferita quando si desidera.

Esiste anche una versione premium, per ascoltare ed accedere ad alcuni contenuti esclusivi. Per utilizzare TuneIn è sufficiente collegarsi al sito internet e utilizzare il pulsante “ascolta”, quindi cercare la stazione radio online preferita. In alternativa si può scaricare l’apposita app in modo da utilizzare il programma direttamente sul computer.

Musica online con Radio Garden

Per ascoltare radio online gratis esiste anche un altro servizio denominato Radio Garden: questa piattaforma consente, attraverso una sorta di mappamondo virtuale, di ascoltare le emittenti radio di tutto il mondo. Essa si può utilizzare scaricando l’apposita app, ma è anche possibile sfruttarla direttamente su internet, recandosi sulla home page e cliccando su play. Da lì si può scegliere la zona di proprio interesse ed ascoltare radio americane, piuttosto che cinesi o russe. In alternativa si può cercare direttamente l’emittente desiderata attraverso l’icona con la lente di ingrandimento.

Altri sistemi per ascoltare musica online

Molte stazioni radio online hanno i propri siti internet di riferimento e le proprie app, da cui si può tranquillamente ascoltare la propria musica preferita, nonché i programmi radiofonici. Le principali emittenti hanno infatti il proprio sito web.