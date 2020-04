Vuoi ascoltare i tuoi programmi radio e i tuoi libri preferiti ovunque sei? Tutto questo è possibile grazie ai podcast e audiolibri su RaiPlay Radio che puoi sentire direttamente dal tuo computer, tablet o smartphone. RaiPlay Radio, infatti, è l’applicazione ufficiale di Radio Rai che ti permette di ascoltare la diretta dei canali dell’emittente radiofonica di Stato, ma anche di scaricare i podcast dei programmi e gli audiolibri.

Questa applicazione è gratuita ed è disponibile per i dispositivi Android e iOS. Tramite RaiPlay Radio puoi ascoltare i contenuti che desideri in qualsiasi momento, senza bisogno di avere una connessione Internet. Con la nostra guida vogliamo spiegarti come utilizzare al meglio la piattaforma della radio del servizio pubblico per scaricare i podcast e gli audiolibri che ti interessano. Senti qua!

Come scaricare podcast con RaiPlay Radio

Se vuoi ascoltare e riascoltare le puntate, anche quelle precedenti, del programma che ti piace di più, ora ti spieghiamo come scaricare podcast con RaiPlay Radio da computer, smartphone e tablet. Infatti, se accedi al portale dell’emittente radiofonica, puoi riprodurre i contenuti on demand dei programmi trasmessi dalla radio e scaricarne il podcast. Così, li puoi sentire ogni volta che vuoi, anche senza essere collegato a Internet.

Scaricare podcast RaiPlay da smartphone e tablet

Vediamo subito come scaricare podcast RaiPlay tramite smartphone e tablet. La prima operazione che devi effettuare è scaricare l’applicazione dallo store del tuo dispositivo. L’app RaiPlay Radio è gratuita ed è disponibile per device Android e iOS. Dopo averla scaricata, premi sull’icona per avviarla e fai tap sulla voce Mia radio, che trovi nel menu in basso. Se vuoi creare il tuo account, premi l’icona con la rotella posta in alto a destra, quindi fai tap sul pulsante Accedi e premi sul logo di Facebook, Twitter o Google per autenticarti tramite uno dei tuoi account social.

Se, invece, vuoi procedere con la registrazione tramite email, fai tap su Registrati e compila l’apposito form con i dati richiesti. Quindi spunta l’informativa sulla privacy e i termini del servizio, e premi i pulsanti Registrati e OK. In un attimo riceverai un’email con il link di attivazione, cliccaci sopra in modo da completare la registrazione e attivare il tuo account. Poi, fai tap su Accedi, inserisci i dati richiesti e premi sul pulsante Accedi per collegarti al tuo account.

Quando accedi per la prima volta, fai tap su Inizia per impostare le tue preferenze e spuntare i tuoi programmi preferirti. Se, invece, vuoi andare oltre, premi su Salta. Ora sei pronto per scaricare un podcast tramite RaiPlay Radio. Ti basta fare tap su Programmi, la voce che trovi nel menu in basso, e scorrere l’elenco con tutti i programmi per trovare quello che ti interessa. Una volta che lo hai individuato, selezionalo e fai tap su Puntate e podcast per vedere le puntate disponibili. Per ascoltare la puntata, premi il pulsante play. Se vuoi scaricare il podcast, fai tap sull’icona con i tre punti verticali e poi su Scarica il contenuto.

Se vuoi visualizzare i podcast che hai scaricato, devi premere su Mia radio e fare tap su Scaricati per vedere l’elenco completo. Per ascoltare il podcast che ti interessa ti basta premere il tasto play.

Scaricare podcast RaiPlay da computer

Vuoi scaricare i podcast RaiPlay sul tuo computer? Puoi farlo direttamente dal portale di Radio Rai. Devi premere sul pulsante in alto a sinistra, cliccare su Accedi, inserire Email e Password e premere su Accedi per collegarti al tuo account. Se non hai ancora un account, puoi cliccare sul logo di Facebook, Twitter o Google, per collegare il tuo account social a RaiPlay Radio, oppure premere su Registrati, per creare il tuo account tramite email.

Per accedere alla lista dei podcast, clicca sull’apposito pulsante e, dal menu che compare, seleziona la voce La mia radio. Poi, clicca su Podcast per vedere l’elenco dei programmi e premi su quello che ti interessa. Quindi, per scaricare il podcast, clicca su Podcast e aspetta che venga scaricato in formato MP3.

Audiolibri RaiPlay

Con gli audiolibri RaiPlay, invece, hai a disposizione un grande repertorio di classici e non solo, con oltre duecento tra romanzi e racconti. Questi libri possono contare sulle voci di scrittori e interpreti molto noti, che sono in grado di rendere ancora più emozionanti le storie che vengono raccontare nei diversi manoscritti. Il sito di RaiPlay Radio è semplice da utilizzare e, grazie al menu che trovi sulla sinistra, puoi visualizzare gli audiolibri caricati e selezionarli in base all’autore o all’attore. Buon ascolto con i podcast e gli audiolibri di RaiPlay Radio!