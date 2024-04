Tineco Floor One S6, aspirapolvere e lavapavimenti a un prezzo top

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tineco Floor One S6 è un’aspirapolvere e lavapavimenti smart, un prodotto di fascia alta che con le offerte Amazon può essere acquistato a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Tineco

Il mondo dei prodotti per le pulizie domestiche si muove rapidamente e in commercio arrivano di continuo dispositivi smart pronti a semplificare la vita delle persone, aiutandole appunto nelle normali incombenze di casa.

Tra i più interessanti ci sono sicuramente gli aspirapolvere e lavapavimenti smart, che rappresentano una soluzione estremamente efficace per pulire al meglio la propria abitazione, a patto naturalmente di acquistare prodotti di qualità che, però, non sempre hanno prezzi accessibili.

Fortunatamente, grazie alle offerte su Amazon portare a casa un device del genere è un po’ più facile e l’e-commerce propone quotidianamente ai suoi utenti sconti molto allettanti, come quello per il Tineco Floor One S6 un dispositivo di fascia alta che può essere acquistato a meno di 500 euro.

Tineco Floor One S6 – Aspirapolvere e lavapavimenti smart – Sensore intelligente Tineco iLoop

Tineco Floor One S6: scheda tecnica

Tineco Floor One S6 è un’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili. Parliamo di un prodotto smart in grado di aspirare e lavare in una sola passata, adattandosi con estrema facilità a qualsiasi tipo di pavimento e a qualsiasi tipo di sporco.

Grazie al sensore intelligente Tineco iLoop, il dispositivo è in grado di rilevare qualsiasi tipo di sporco, regolando in automatico la potenza di aspirazione, la velocità del rullo (fino a 450 giri al minuto) e i livelli dell’acqua.

Inoltre, con la modalità Ultra, questo device è in grado di elettrolizzare l’acqua nel serbatoio dell’acqua pulita permettendo agli utenti di pulire il pavimento senza l’utilizzo di detersivi.

Con la testina a doppio lato Tineco Floor One S6 raggiunge perfettamente ogni angolo della casa, eliminando quei "punti morti" dove i normali aspirapolvere e lavapavimenti non arrivano.

Per quanto riguarda la manutenzione, è presente un sistema di autopulizia con tecnologia MHCBSTM, che tramite un raschietto che aderisce perfettamente al rullo riesce a rimuovere i residui.

Inoltre, tramite la centrifuga, Tineco Floor One S6 rimuove tutta l’acqua sporca dal rullo così da prevenire la formazione di muffe e batteri e, naturalmente, del cattivo odore.

Per gestire il dispositivo, si può utilizzare il pratico schermo LCD a colori da 3,6 pollici, che permette di visualizzare lo stato della pulizia ed eventuali avvisi per l’utente. In alternativa si può utilizzare anche l’applicazione mobile di Tineco che mostra tutte le informazioni sullo stato del prodotto.

L’autonomia, stando alle indicazioni del produttore, è di circa 35 minuti e permette di pulire abitazioni fino a 230 metri quadrati senza interruzioni.

Tineco Floor One S6: l’offerta su Amazon

Tineco Floor One S6 è un’aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, che va ad ottimizzare le normali operazioni di pulizia della propria abitazione, portando nelle mani dell’utente un sistema smart che semplifica non poco la vita delle persone, garantendo efficienza e una grande versatilità.

Il prezzo di listino è di 599 euro ma grazie a Amazon gli utenti possono usufruire di un coupon sconto di 100 euro, che permette di portare a casa questo prodotto a 499 euro, uno prezzo decisamente interessante che potrebbe convincere gli indecisi a fare questo passo.

Tineco Floor One S6 – Aspirapolvere e lavapavimenti smart – Sensore intelligente Tineco iLoop