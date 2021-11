C'è un asteroide vicino alla Terra che potrebbe non essere quel che sembra

Ci sono degli asteroidi definiti quasi-satelliti perché restano sempre nelle vicinanze di un pianeta. Le loro origini sono misteriose e ora gli studiosi hanno focalizzato l’attenzione su una roccia spaziale particolare che resta sempre vicina alla Terra. Si tratta di Kamo oalewa che non si allontana mai a più di 100 volte la distanza dalla Luna. Una nuova ricerca ha rivelato che probabilmente, questo oggetto, un tempo faceva parte del nostro satellite e potrebbe essere stato lanciato via da una collisione di asteroidi.

Kamo oalewa, l’asteroide vicino alla Terra

Inizialmente noto come 2016 H03, Kamo oalewa è stato scoperto utilizzando il telescopio PanSTARRS alle Hawaii. È difficile da studiare perché è largo solo 55-60 metri, la sua orbita lo rende visibile solo in parte durante il mese di aprile, e può essere osservato solo con telescopi molto grandi. Ben Sharkey, dell’Università dell’Arizona, ha raccolto lo spettro dell’oggetto spaziale e ha scoperto che era diverso da qualsiasi altro asteroide mai visto. Come riporta il Communications Earth and Environment, a prima vista lo spettro di Kamo oalewa sembrava simile agli asteroidi di silicato, ma quando Sharkey e i coautori hanno usato tempi di esposizione più lunghi hanno scoperto che la sua pendenza spettrale è distintamente inclinata verso il rosso.

La corrispondenza tra Kamo oalewa e la Luna

Dopo aver escluso i confronti con asteroidi particolarmente ricchi di ferro, gli autori hanno scoperto che l’unica corrispondenza che potevano trovare era con alcune rocce sulla superficie della Luna. Anche se gli studiosi sottolineano che non si hanno ancora abbastanza conoscenze su Kamo oalewa per essere sicuri della sua origine, sono stati trovati già altri meteoriti che sono stati lanciati dalla Luna in caso di impatti, quindi è possibile ipotizzare che 2016 H03 possa essere uno di questi.

L’anno scorso sono stati trovati tre oggetti più piccoli con orbite abbastanza simili a Kamo oalewa che si pensa possano essere tutti pezzi di un asteroide più grande. Attualmente sono confermati solo cinque quasi-satelliti, la maggior parte dei quali ha orbite abbastanza instabili. A differenza di questi, Kamo oalewa è più stabile e si prevede possa mantenere il suo status di quasi-satellite per 300 anni.

Sono tanti i misteri nascosti negli oggetti che si muovono nello spazio. Per esempio la Nasa ha trovato due strane coppie di asteroidi, mentre un’altra ricerca ha scoperto uno strano elemento metà asteroide e metà cometa nel sistema solare. Uno studio ipotizza invece che la Terra si sia formata attorno al nucleo di una roccia aliena.

Stefania Bernardini