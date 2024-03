Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Gli astronomi hanno trovato tre nuove lune finora sconosciute nel nostro Sistema Solare, in orbita attorno ad Urano e a Nettuno: scopriamo qualcosa in più.

Siamo ancora ben lontani dal conoscere tutti i segreti del nostro Sistema Solare, anche se gli strumenti sempre più tecnologicamente avanzati di cui disponiamo oggi ci permettono di fare quotidianamente grandi passi in avanti. Gli scienziati hanno appena scoperto l’esistenza di tre nuove lune, le quali orbitano attorno ad Urano e Nettuno – i due pianeti situati all’estremità del sistema. Che cosa sappiamo sul loro conto?

Un avvistamento sensazionale nel Sistema Solare

Il nostro Sistema Solare si arricchisce di ben tre “new entry”: un team di astronomi ha infatti scoperto tre nuove lune la cui esistenza era finora sconosciuta. Autori di questo incredibile avvistamento sono Scott Sheppard, scienziato della Carnegie Science, e alcuni esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che hanno collaborato con l’Università delle Hawaii, la Northern Arizona University e la Kindai University. I ricercatori hanno utilizzato gli osservatori situati alle Hawaii e in Cile, riportando poi le loro conclusioni al Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale, lo scorso 23 febbraio 2024.

Ciò che Sheppard e i suoi collaboratori hanno trovato sono una luna attorno ad Urano – la prima ad essere avvistata in più di 20 anni – e due lune che orbitano intorno a Nettuno. “Le tre lune appena scoperte sono le più deboli mai trovate attorno a questi due pianeti giganti di ghiaccio utilizzando telescopi terrestri. È stata necessaria un’elaborazione speciale delle immagini per rivelare oggetti così deboli” – ha affermato Sheppard in una nota. Tutto ciò potrebbe essere utile per le prossime missioni nello spazio: in effetti, non sappiamo ancora molto su Urano e Nettuno, osservati nel dettaglio solo durante gli anni ’80 dalla sonda Voyager 2.

Le tre nuove lune attorno ad Urano e Nettuno

Cosa sappiamo sulle tre nuove lune trovate nel Sistema Solare? La prima è quella che orbita attorno ad Urano: è stata avvistata tra novembre e dicembre dello scorso anno ed è la 28esima conosciuta tra le lune del gigante di ghiaccio. Probabilmente è anche la più piccola, dal momento che misura appena 8 km di diametro, inoltre impiega 680 giorni terrestri per compiere un intero giro attorno al suo pianeta. Attualmente è stata chiamata S/2023 U1, ma in futuro le sarà assegnato il nome di un personaggio shakespeariano, in linea con la tradizione di denominare le lune di Urano con nomi provenienti dalla letteratura.

Le due lune in orbita attorno a Nettuno, invece, sono state avvistate una prima volta nel 2021, ma solo adesso si è riusciti a ricavare qualche informazione in più sul loro conto. La prima è stata chiamata S/2002 N5, ed è la più luminosa: ha un diametro di circa 23 km e impiega quasi 9 anni per un giro completo attorno al pianeta. La seconda è invece soprannominata S/2021 N1, ha un diametro di appena 14 km e la sua orbita è di ben 27 anni. Anche loro, prossimamente, troveranno un nuovo nome: la tradizione, per le lune di Nettuno, è quella di attingere dalla mitologia greca per trovare nomi delle divinità marine.

Grazie allo studio delle orbite delle tre lune, Sheppard ha ipotizzato che siano state attratte gravitazionalmente da Urano e Nettuno poco dopo la loro formazione. È anche possibile che siano frammenti di satelliti un tempo più grandi, i quali si sono scontrati con asteroidi o con comete e si sono frantumati. Il prossimo obiettivo è cercare di capire in che modo i pianeti giganti siano in grado di catturare le loro lune, per ricostruire i primi, caotici periodi del nostro Sistema Solare.