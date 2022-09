Asus ROG Flow X16 in Italia: potenza da vendere, ma a caro prezzo

Il nuovo laptop "convertibile" Asus ROG Flow X16 arriva in Italia e porta con sé tutta una serie di caratteristiche tecniche comuni a ben pochi concorrenti. Creato per gli utenti che hanno bisogno di uno strumento che sia affidabile sia per lavorare che per giocare ai massimi livelli, il computer ha sì potenza da vendere, ma a caro prezzo.

A fronte di una cifra molto alta, infatti, il dispositivo del colosso tech taiwanese offre sia le prestazioni che il confort: infatti, grazie ad un peso piuttosto basso (per un modello da 16 pollici), l’Asus ROG Flow X16 può essere trasportato con grande facilità. Inoltre ha uno schermo molto buono, touch e compatibile con il pennino, un ottimo processore e tanta memoria. Tutto questo, chiaramente, si paga e anche molto.

Asus ROG Flow X16: caratteristiche tecniche

Il nuovo portatile Asus è un "convertibile", grazie al display che può essere ruotato per usare il dispositivo come un tablet, anche con il pennino.

Display, per la precisione, da 16 pollici, di tipo LCD IPS, con risoluzione QHD+, frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, luminosità di picco di 500 nit, local dimming a 512 zone e copertura DCI-P3 del 100%. E già questo basta per capire che siamo di fronte ad un prodotto di fascia alta.

La conferma arriva dal processore AMD Ryzen 7 6800HS , affiancato da un massimo di 64 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, e dalla GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060. Qualora servisse ancor più potenza grafica, è possibile aggiungere all’Asus ROG Flow X16 una GPU esterna, la ASUS ROG XG Mobile (cioè una AMD Radeon RX 6850 XT).

Molto buona la dotazione di porte: 2 USB-C 3.2 e 2 USB-A 3.2, una HDMI 2.0, un ingresso per il jack audio da 3.5 millimetri, una porta proprietaria per l’eventuale scheda grafica esterna.

Il tutto in 2 kg di peso, che sono pochi soprattutto alla luce della grande batteria da 90 Wh (l’alimentatore è da 240 watt) e del sofisticato sistema di raffreddamento con tre ventole e dissipatore ad alta densità.

Asus ROG Flow X16: prezzo e disponibilità

Il laptop convertibile Asus ROG Flow X16 arriva in Italia ad un prezzo molto alto, ma del tutto giustificato dalle caratteristiche tecniche, dalla qualità costruttiva e dall’affidabilità del brand Asus: 2.499 euro.