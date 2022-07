ASUS ROG Phone 6: come sarà e quando arriva

Il conto alla rovescia è partito: il 5 luglio sarà presentato in plenaria a Roma, New York e Taipei il nuovo smartphone per gamers Asus ROG Phone 6. Il telefono, ma forse lo si potrebbe definire una console di gioco che può anche telefonare, è uno smartphone top di gamma con una scheda tecnica di altissima qualità. Che ovviamente incide sul prezzo finale, ma questo quasi sempre non è il fattore principale nella scelta di un pro gamer.

Asus ROG Phone 6 sarà presentato molto probabilmente in due versioni: una standard e una "Pro". Ovviamente per venire incontro alle necessità dei giocatori anche più esigenti, ai quali bisogna offrire sempre soprattutto 3 cose: uno schermo di alta qualità e con refresh elevatissimo, un processore molto potente (ma che non si surriscaldi), e una batteria che assicuri ore di gioco e che si ricarichi velocemente. Il nuovo Asus ROG Phone 6 promette, per ora sulla carta, di essere in grado di offrire tutte e tre queste caratteristiche e anche molto di più. E infatti, la stessa Asus ha iniziato a stuzzicare i fan con delle anticipazioni che iniziano a gettare un po’ di luce sul nuovo smartphone, a partire dal processore, il potente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Asus ROG Phone 6: caratteristiche tecniche

Come anticipato lo smartphone per il gaming Asus ROG Phone 6 avrà a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 che è il top di gamma di Qualcomm del 2022 e che probabilmente vedremo anche su molti smartphone del prossimo anno.

Le memorie abbinate al chip sono 12 GB o 18 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione si ferma a 512 GB, come d’altronde la configurazione del precedente ROG Phone 5 (in foto).

Il display è assolutamente in linea con l’intera impostazione da gaming, quindi dovremmo attenderci (non è stato ancora ufficializzato) uno schermo OLED da 6,78 pollici e con frequenza di aggiornamento da 165 Hz.

Il comparto fotografico, secondo le indiscrezioni raccolte attraverso l’ente certificatore TEENA sarebbe composto sul retro da un sensore principale di 50 MP (ma si parla anche di un sensore da 64 MP), un secondo sensore ultra grandangolare da 13 MP e da uno zoom ottico 5x. SE così fosse, saremmo di fronte ad un modulo fotografico persino troppo raffinato per un prodotto da gaming.

La batteria dovrebbe essere da 5.850 mAh e di tipo dual, ossia composta da due unità da 2.952 mAh, con ricarica rapida da 65 W.

Asus ROG Phone 6: disponibilità e prezzo

La data della presentazione ufficiale è stata fissata per martedì 5 luglio. Il che significa che entro poche settimane sarà fisicamente disponibile anche in Italia. Infatti, è certo, poiché la presentazione ufficiale si terrà anche a Roma.

Riguardo il prezzo, ricordiamo che la versione precedente, l’Asus ROG Phone 5s/5s Pro con Qualcomm Snapdragon 888+ è arrivato nel nostro Paese con prezzi compresi tra 999 euro e 1.299 euro.