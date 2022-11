Asus ROG Phone 6: ecco la Diablo Immortal Edition

Asus presenta una nuova versione del suo apprezzatissimo smartphone da gaming ROG Phone 6: si chiama Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition e nasce dalla collaborazione tra Asus e lo sviluppatore di videogame Blizzard Entertainment.

Diablo Immortal è un popolare videogioco multiplayer sviluppato da Blizzard Entertainment e NetEase. Come smartphone da gioco in edizione speciale, ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è progettato per mostrare le sfumature del gioco attraverso il posizionamento della grafica Diablo Immortal che accompagna il logo Asus Aura RGB.

Inoltre, il retro del cellulare è ricoperto dalla tipica grafica semi-opaca di Diablo Immortal o quella che Asus chiama "Hellfire Red". L’atmosfera di Diablo Immortal è proposta da Asus a anche sul display del cellulare, con temi, icone, animazioni, fino agli esclusivi effetti sonori di Diablo. Questo smartphone da gioco in edizione speciale è confezionato in una scatola che ricorda il prezioso oggetto Horadric Cube del videogioco.

Asus ha anche incluso molti altri oggetti che riprendono stilisticamente quelli che si utilizzano durante il gioco, come i frammenti di Worldstone, una mappa speciale del mondo di Sanctuary e la torcia di King Fahir. C’è anche una speciale cover a tema chiamata Aero Case Shield Blessing e un espulsore della SIM sempre in stile Diablo.

Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Passando alle specifiche tecniche del cellulare, ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition (esattamente come il modello originale) è dotato del chipset Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Il display è di tipo AMOLED da 6,78 pollici e offre una risoluzione di 2.448×1.080 pixel. Asus ha anche installato una protezione per lo schermo Corning Gorilla Glass Victus per ridurre al minimo i graffi.

In termini di fotocamere, ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition viene proposto con tre sensori posteriori, che comprendono uno principale da 50 MP (f/1.9), un ultrawide da 13 MP e un macro da 5 MP. Asus specifica che la fotocamera principale permette la registrazione video in qualità 8K a 24 fps o 4K a 30/60 fps. La fotocamera frontale è dotata di una risoluzione di 12 MP.

Altre caratteristiche che completano ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition includono certificazione IPX4, altoparlanti stereo con certificazione DIRAC, tre microfoni, jack audio da 3,5 mm, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E e chiaramente la compatibilità con le reti 5G.

Tutta questa dotazione tecnica è alimentata da una batteria con una capacità di 6.000 mAh compatibile con la ricarica rapida da 65 watt.

ROG Phone 6 Diablo Immortal: quanto costa

Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è già disponibile sullo store online di Asus al prezzo di 1.399 euro, mentre la versione normale (a parità di memoria) costa 1.119 euro.