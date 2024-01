Asus ROG Phone 8 ufficiale: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Asus

Asus ha presentato ufficialmente al CES 2024 i nuovissimi device della serie ROG Phone 8, gli smartphone top di gamma per il mondo del gaming.

Parliamo di dispositivi con schede tecniche all’avanguardia, con a bordo tutta la migliore tecnologia attualmente sul mercato, dai luminosissimi display AMOLED prodotti da Samsung, fino ad arrivare ai nuovissimi processori di Qualcomm per prestazioni davvero di altissimo livello. Il prezzo, di conseguenza, è molto alto.

Asus ROG Phone 8: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Asus ROG Phone 8 ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.448 pixel), refresh rate variabile fino a 165 Hz e luminosità di picco di 2.500 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in versione overclockata X Mode a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Per mantenere sotto controlla la temperatura Asus ha scelto un sistema di dissipazione del calore GameCool 8., ma non c’è più la “finestrella” che nel modello precedente permetteva di raffreddare il telefono direttamente dall’interno.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). A questo si affianca un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2,2) e un teleobiettivo con zoom ottico a 3x da 32 MP (f/2,4) con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2,5).

Le connessioni disponibili sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica cablata HyperCharge da 65 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente personalizzata ROG UI.

Il dispositivo è certificato IP68 ed è dunque resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni. Importante sottolineare che per il modello base di Asus ROG Phone 8 è posizionato sul retro del device la nuova versione del sistema LED Aura RGB.

Infine tra gli accessori disponibili ci sono le nuove ventole esterne AeroActive Cooler X con Aura RGB e la nuova custodia Aero Case con kickstand, 2 tasti fisici e l’ingresso jack 3,5mm

Asus ROG Phone 8 è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale in due colorazioni: Rebel Grey e Phantom Black. Il prezzo suggerito è di 1.099,99 euro per l’unica versione con 12/256 GB.

Asus ROG Phone 8 Pro: scheda tecnica e prezzo

Asus ROG Phone 8 Pro ha lo stesso display AMOLED da 6,78 pollici visto sul modello base, con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 165 Hz e luminosità di picco di 2.500 nit. Presente anche stavolta il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è di nuovo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in versione X Mode ma stavolta ci sono 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione. La Pro Edition, invece, sale a 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Torna anche il sistema di dissipazione del calore GameCool 8.

Speculare al modello base il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi e OIS, il sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico a 3x da 32 MP con OIS. La fotocamera frontale è di nuovo da 32 MP.

Identiche le connessioni: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, jack da 3,5 mm, l’USB-C, NFC e i sistemi per la geolocalizzazione.

Uguali anche le configurazioni di batteria (5.500 mAh) e ricarica cablata HyperCharge (65 W) e wireless (15 W). Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia ROG UI.

Tornano anche per le versioni Pro la certificazione IP68 e tutti i vari accessori disponibili. Stavolta, però, cambiano i LED posteriori con queste versioni che hanno un sistema AniMe Vision, personalizzabile dall’utente.

ROG Phone 8 Pro e Pro Edition possono anch’essi essere già preordinati sul sito ufficiale nella sola colorazione Phantom Black. Il prezzo consigliato è di: