Il laptop ASUS da gaming da 15 pollici con schermo da 16 pollici

In fatto di computer portatili per i videogiocatori, ASUS – da anni – ha pochi rivali. L’azienda di Taiwan con la sua linea ROG riesce a partorire prodotti con pochi compromessi, anzitutto potenti quanto basta a per far girare in scioltezza pressoché qualsiasi gioco. E il recente ASUS ROG Zephyrus M16 non fa eccezione.

Anzi, è la punta di diamante della gamma di laptop da gaming della linea ROG. Il laptop è stato ufficializzato all’inizio dell’estate, ma solo adesso è disponibile all’acquisto in Italia. E ha una particolarità, frutto della ricerca incessante che ASUS riversa sui suoi prodotti migliori: possiede un display da 16 pollici che i tecnici asiatici sono riusciti a inserire in una scocca che ha dimensioni inferiori rispetto al predecessore, che non andava oltre i 15 pollici. Quindi nonostante lo schermo abbastanza ampio, le dimensioni e dunque la portabilità del prodotto sono quelle di uno da 15". Potenza e in un certo senso compattezza non mancano di certo ad ASUS ROG Zephyrus M16, di cui vale la pena scoprire caratteristiche e punti salienti.

ASUS ROG Zephyrus M16, potenza da vendere

Le specifiche di ASUS ROG Zephyrus M16, al contrario del suo design forse troppo poco appariscente per un computer da gaming, non tradiscono la sua natura di macchina da gioco. Si tratta di un portatile che nella sua configurazione migliore sposa il potente chip Intel Core i9-11900H octa core da 4,9 GHz di frequenza massima, con memorie RAM fino a 16 GB e spazio di archiviazione con SSD PCIe fino a 1 TB.

Numeri impressionanti per un computer portatile, che richiedono, di conseguenza, un sistema per la dissipazione del calore tarato a puntino. ASUS ROG Zephyrus M16 non sembra cadere su questo punto fondamentale per un computer che verrà chiamato spesso dal cliente tipo a girare al massimo delle prestazioni.

L’azienda ha optato per un raffreddamento della CPU con un composto di metallo liquido messo in circolo da un dissipatore con 84 lamelle capace di mantenersi sgombro dalla polvere per non ridurre la propria efficacia nel tempo; su di esso ci sono due potenti ventole che grazie ad uno studio accurato del flusso d’aria comunque non dovrebbero generare troppo rumore.

La GPU di punta di ASUS ROG Zephyrus M16 è forse il meglio che si può trovare oggi: si tratta di una Nvidia GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria dedicata. Sul display, come anticipato, ASUS ha fatto un gran lavoro di ottimizzazione: le cornici spesse appena 4,6 mm hanno consentito di optare per un display da 16 pollici con un fattore di forma di 16:10, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel.

L’audio di sistema è impreziosito da un doppio woofer e dalla tecnologia Dolby Atmos in modo da godere al meglio di musica, film e giochi. Completo il comparto connettività con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, un ingresso Thunderbolt, tre USB 3.2 e un HDMI 3.0. Batteria da 90 Wh con ricarica rapida in grado di integrare il 50% in mezz’ora.

ASUS ROG Zephyrus M16, quanto costa

ASUS ROG Zephyrus M16 costa tanto in termini assoluti, ma relativamente alle specifiche tecniche di assoluto pregio, alla crisi dei chip che ha determinato una riduzione dell’offerta di computer, quindi un’impennata dei prezzi, e soprattutto alla carenza di schede grafiche, i 2.499 euro di partenza per il modello con Intel Core i7 e 8 GB di RAM potrebbero non essere troppi. Il modello con 16 GB di RAM, consigliato rispetto al precedente visto l’uso a cui è destinato questo prodotto, ha un prezzo di 2.699 euro.

