Asus VivoWatch 5 è ufficiale in Italia: quanto costa

La taiwanese ASUS ha appena presentato VivoWatch 5, il nuovo smartwatch dedicato al fitness che offre le funzioni più utili all’utente che vuole monitorare il proprio stato di salute. Fra le feature più interessanti, vi sono il controllo costante dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e la possibilità di inviare messaggi di emergenza.

Per chi pratica sport o vuole essenzialmente avere sotto controllo i parametri più importanti della salute, arriva quindi anche in Italia un nuovo interessante wearable smart. Targato ASUS, il VivoWatch 5 è progettato per gli amanti del wellbeing, ma rappresenta allo stesso tempo un valido supporto per chi soffre di ipertensione, aiutandoli a controllare e gestire il proprio benessere. Il dispositivo indossabile della compagnia asiatica promette di monitorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i principali dati sullo stato di salute, sorvegliando la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e diversi tipi di attività fisica.

ASUS VivoWatch 5: caratteristiche tecniche

Partiamo subito da un caratteristica non di poco conto: il nuovo VivoWatch 5 offre un’autonomia di ben 14 giorni, grazie ad algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale che bilancia consumo energetico e prestazioni. Dal design trendy ed elegante – ma al tempo stesso resistente e robusto – lo smartwatch di ASUS è impermeabile fino a 50m.

Ma è sulle funzioni integrate che questo dispositivo indossabile pare fare la differenza. Il VivoWatch 5 presenta, infatti, sensori integrati per l’elettrocardiogramma e la fotopletismografia (che rileva le variazioni del volume sanguigno a livello microvascolare), oltre a misurare la frequenza cardiaca, il sonno, l’attività fisica e i livelli di stress durante tutto il giorno.

A queste già utili funzioni, ASUS ha voluto dotare il suo device anche di sensori in grado di rilevare i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Utile anche la possibilità di inviare messaggi di emergenza dall’app ASUS HealthConnect, che consente di configurare l’invio di richieste d’aiuto quando necessario. Chi indossa il VivoWatch 5 può inserire informazioni per identificare il contatto di emergenza, che verrà allertato attraverso un messaggio inviato attraverso una pressione prolungata del pulsante laterale del device. Il messaggio conterrà, oltre alla posizione attuale di chi indossa lo smartwatch, anche i parametri di salute raccolti in tempo reale.

Il bel dispositivo di ASUS consente anche di monitorare tutte le fasi di ogni allenamento e mette a disposizione degli utenti mappe, statistiche, velocità, distanza, cadenza, ritmo, altitudine e durata dell’attività.

VivoWatch 5: disponibilità e prezzi

ASUS VivoWatch 5 è già disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali store al costo di 349,00 euro. L’azienda mette a disposizione dell’utente anche i cinturini in pelle – nelle varianti di colore Orange e White – al prezzo di 26,99 euro.