Asus Zenfone 10 è pronto: ecco quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un comunicato stampa Asus ha confermato ufficialmente che il nuovo Asus Zenfone 10 sarà presentato il prossimo 29 giugno a Taiwan. Erede naturale del precedente Asus Zenfone 9, sul nuovo smartphone sono disponibili ancora poche informazioni, dalla probabile scheda tecnica condivisa sul web svetta sicuramente un display da 5,9 pollici e la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM. Un’indiscrezione che se fosse confermata dimostrerebbe la volontà dell’azienda di portare in commercio un nuovo top di gamma dalle dimensioni contenute.

Asus Zenfone 10: come sarà

Tra i primi a condividere informazioni sull’Asus Zenfone 10 l’indiano Abhishek Yadav (@yabhishekhd su Twitter) che sul suo account ha postato quella che dovrebbe essere una parte della scheda tecnica del nuovo smartphone di Asus.

Secondo le indiscrezioni il dispositivo avrà un display da OLED da 5,9 pollici ma non sono disponibili al momento ulteriori informazioni sulla risoluzione e sul refresh rate.

Il processore scelto dall’azienda, come già detto, sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui dovrebbero affiancarsi fino a 16 GB di RAM e 256 o 512 GB per l’archiviazione. I rumor sul web fanno riferimento anche a un esclusivo sistema di raffreddamento a liquido ma non ci sono maggiori dettagli al riguardo.

Anche le fotocamere sono ancora un argomento incerto, ma sul web si parla di un sensore principale da 200 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS). Riguardo gli altri sensori in dotazione non ci sono ancora conferme.

Se il processore in dotazione all’Asus Zenfone 10 fosse davvero un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, allora si potrebbe fare luce anche sulle connessioni con: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC, da utilizzare naturalmente per i pagamenti contactless.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica cablata da 67 W. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia ZenUI 2.0.

Asus Zenfone 10: quanto costerà

Come già detto, Asus ha confermato ufficialmente la presentazione ufficiale del suo Zenfone 10 prevista per il prossimo 29 giugno a Taiwan. Al momento, ovviamente, non ci sono ancora indicazione sull’arrivo in commercio dello smartphone e sulla possibilità di vederlo anche per i mercati esteri, anche se di solito l’azienda ha sempre esportato i suoi telefoni anche nel resto del mondo.

Anche per il prezzo non ci sono informazioni ufficiali ma è possibile fare delle ipotesi partendo dal precedente Asus Zenfone 9 che è arrivato in Italia a luglio 2022 con prezzi compresi tra 799 e 899 euro.

A fronte di questo, non è improbabile che anche il nuovo Asus Zenfone 10 possa arrivare sui mercati nostrani a un prezzo simile o leggermente superiore a quello visto per il modello precedente.