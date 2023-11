Fonte foto: Asus

In un mercato che ormai preferisce smartphone dalle dimensioni esagerate, è ancora possibile trovare un dispositivo compatto ma, al contempo, potente? La risposta esiste ed è Asus Zenfone 10.

Una scelta controcorrente quella dell’azienda di Taiwan che ha portato sul mercato un top di gamma con uno schermo sotto ai 6 pollici. Un rischio, certo, ma alla fine i clienti hanno dato ragione al brand, rendendo gli Zenfone tra i telefoni più apprezzati di sempre.

E se con le offerte del Black Friday di Amazon il modello più recente scende al minimo storico,poco sotto i 700 euro, passare oltre è davvero impossibile.

Asus Zenfone 10 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/128 GB

Asus Zenfone 10: scheda tecnica

Asus Zenfone 10 ha un display da AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 144 Hz (ma solo per le sessioni di gaming). A protezione dello schermo un robusto vetro Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato, per questa offerta specifica, da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,9) con tecnologia 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 che consente a questo smartphone di sfruttare la stabilizzazione elettronica adattiva dell’immagine (EIS) e il giroscopio in dotazione per rilevare i movimenti e stabilizzare il device, per foto e riprese di alto livello anche in movimento. Oltre a questo abbiamo anche un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2,2). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.5).

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 4.300 mAh con ricarica via cavo da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria ZenUI 2.0.

Il device infine è certificato IP68, ed è dunque resistente a polvere e acqua anche in caso di brevi immersioni.

Asus Zenfone 10: l’offerta su Amazon

Asus Zenfone 10 è uno smartphone di fascia alta, la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo potente, affidabile e dalle dimensioni contenute, ben al di sotto degli altri top di gamma e proprio per questo molto apprezzate dagli utenti che preferiscono device più compatti.

Oltre al potente processore di Qualcomm, spicca in questo smartphone soprattutto il comparto fotografico, che assicura scatti di ottima qualità in qualsiasi condizione di utilizzo.

Con una scheda tecnica così il prezzo di listino non è proprio bassissimo e per portare a casa l’Asus Zenfone 10 sono necessari 785,05 euro. Tuttavia, grazie alle ottime offerte del Black Friday di Amazon, si scende a 699,99 euro (-11%, -85,06 euro) e con uno sconto così, comprare un top di gamma è un po’ più semplice.

