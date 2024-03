Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Come anticipato nei giorni scorsi, Asus ha svelato ufficialmente il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra. Si tratta di uno smartphone di fascia alta che ha molti punti di contatto, ma con un design e un target di utenti completamente differente, con il recente Asus ROG Phone 8, svelato un paio di mesi fa dalla casa taiwanese. L’ultimo arrivato della gamma Zenfone, inoltre, segna una netta inversione di tendenza rispetto al suo predecessore, lo Zenfone 10, uno dei migliori compatti del 2023.

Asus Zenfone 11 Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra è molto più grande rispetto allo Zenfone 10, che era dotato di un display da 5,92 pollici per un’altezza di 146,5 mm. L’ultima novità della gamma Asus, infatti, è dotato di un enorme display AMOLED LTPO da ben 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate massimo di 144 Hz, luminosità di picco di 2.500 nit e foro per la fotocamera anteriore. L’altezza del dispositivo è di ben 163,8 mm.

Lo smartphone è, quindi, più alto di 1,73 cm rispetto allo Zenfone 10. Da notare, inoltre, che il display è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus 2. Sotto al pannello c’è un sensore di impronte digitali. La scocca ha il vetro posteriore e un frame in alluminio. Il peso complessivo è di 224 grammi. Tra le specifiche dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, oramai presenza fissa tra i top di gamma Android degli ultimi mesi.

Il chip, realizzato con processo produttivo a 4 nm, è affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage ma c’è anche una versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. La memoria RAM è LPDDR5X mentre la memoria di storage è UFS 4.0. Entrambe le varianti del nuovo Asus Zenfone 11 Ultra sono dotate di una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 65 W e ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico del nuovo smartphone di Asus ha tre sensori posteriori, racchiusi in un modulo dedicato della back cover. Il sensore principale è un Sony IMX890 da 50 Megapixel con stabilizzatore Gimbal 3.0. C’è poi un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

A completare il comparto tecnico del nuovo smartphone di Asus troviamo la certificazione IP68, il chip NFC, il jack audio da 3,5 mm oltre che la possibilità di utilizzare il Bluetooth 5.3 e il WiFi 7.

Dal punto di vista software, il nuovo Zenfone arriva sul mercato con Android 14 e una personalizzazione minima applicata da Asus. Sono garantiti solo 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza. Si tratta di un supporto software abbastanza ridotto se paragonato a quello garantito da altri produttori Android, come Samsung che arriva a 7 anni di aggiornamenti con i nuovi Galaxy S24.

Asus Zenfone 11 Ultra: prezzi e disponibilità

Il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra è già disponibile in preordine, tramite lo store ufficiale Asus e presso alcuni rivenditori autorizzati. Le consegne prenderanno il via il prossimo 22 marzo 2024. I prezzi sono i seguenti, per il mercato italiano:

12/256 GB : 999,99 euro con sconto a 899,99 euro effettuando il preordine

: 999,99 euro con sconto a effettuando il preordine 16/512 GB: 1.099 euro con sconto a 999,99 euro effettuando il preordine

A disposizione degli utenti ci sono quattro colorazioni: Nero, Blue, Grigio e Arancione.