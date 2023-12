Asus Zenfone 9, con uno sconto così non bisogna farselo scappare

Fonte foto: Asus

Asus è uno dei brand più apprezzati dagli amanti della tecnologia perché, da sempre, porta sul mercato device di qualità, con schede tecniche di alto livello e tante caratteristiche esclusive.

Non sono da meno gli smartphone dell’azienda di Taiwan, con la serie Zenfone che è diventata uno dei punti di riferimento per la fascia alta del mercato, con device dalle ottime prestazioni, perfetti sia per l’intrattenimento che per la produttività e, cosa da non sottovalutare, dimensioni contenute rispetto alla media del mercato.

E tra le varie offerte su Amazon, non passa inosservata quella sull’Asus Zenfone 9, un top di gamma di precedente generazione, che ha ancora tutte le carte in regola per garantire grandi performance.

Asus Zenfone 9 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Asus Zenfone 9: scheda tecnica

Asus Zenfone 9 ha un display AMOLED da 5,9 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus, utile per prevenire graffi e tenerlo al sicuro da urti e cadute.

Il processore scelto da Asus è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano, in questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer, il sistema di stabilizzazione dell’immagine sviluppato da Asus che comprende OIS (lo stabilizzatore ottico dell’immagine) ed EIS (lo stabilizzatore elettronico dell’immagine), e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP (ƒ/2.5).

Tra le connessioni ci sono il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Presenti anche due speaker con Dirac HD Sound, una tecnologia che consente di migliorare la qualità audio rimuovendo rumori e disturbi di diversa natura, e due microfoni con tecnologia OZO Audio Noise Reduction, che si occupa della cancellazione del rumore.

La batteria è da 4.300 mAh con ricarica via cavo da 30 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria ZenUI.

Asus Zenfone 9: l’offerta su Amazon

Asus Zenfone 9 è uno smartphone che offre grandi prestazioni e, pur essendo un top di gamma di precedente generazione, ha comunque una scheda tecnica molto versatile, pronta a soddisfare anche l’utente più esigente.

Tra i punti di forza di questo device, c’è sicuramente il comparto fotografico, con Asus che ha scelto una soluzione funzionale e senza fronzoli, con due sensori davvero utilizzabili dall’utente e l’ottimo sistema di stabilizzazione dell’immagine 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer che può fare la differenza.

Come ben noto a tutti i fan di questo brand, l’altro dettaglio che non passa inosservato sono sicuramente le dimensioni, infatti è decisamente raro al giorno d’oggi vedere un top di gamma compatto con un display da "solo" 5,9 pollici.

Il prezzo di listino di Asus Zenfone 9 è di 799 euro ma, grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore si può portare a casa questo device a 622,74 euro (-22%, -176,26 euro) l’occasione perfetta, insomma, per regalarsi un device di fascia alta risparmiando non poco sul prezzo finale.

Asus Zenfone 9 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB