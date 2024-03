Fonte foto: ASUS

Il prossimo 14 marzo è in programma il debutto ufficiale del nuovo Asus Zenfone 11 Ultra. L’evento di lancio è stato già confermato da Asus e farà da apripista al debutto nei negozi del nuovo smartphone della linea Zenfone 11. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, un rivenditore della Repubblica Ceca ha pubblicato, per errore, una pagina sul suo store dedicata proprio al nuovo modello di Asus, andando a offrirci un’importante conferma in merito al prezzo di vendita in Italia.

Asus Zenfone 11 Ultra: quanto costerà?

Secondo le informazioni rivelate dall’e-commerce huramobil e, prontamente, riportate da GSMarena.com, il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra è atteso sul mercato in due configurazioni. Il modello base avrà 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage mentre la versione top sarà disponibile con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Non è da escludere, in ogni caso, l’arrivo di altre varianti, con combinazioni diverse di RAM e storage (potrebbe esserci un modello da 8/128 GB oppure uno con 1 TB di storage, magari riservato a qualche versione speciale, come da tradizione di Asus).

Il leak è particolarmente interessante in quanto ci anticipa quelli che potrebbero essere i prezzi in Italia del nuovo Asus Zenfone 11 Ultra. Il modello 12/256 GB, infatti, dovrebbe costare 24.990 corone, pari a circa 986 euro, mentre la versione 16/512 GB dovrebbe costare 26.490 corone, pari a circa 1.045 euro. Questi prezzi potrebbero essere arrotondati, rispettivamente, in 999 euro e 1.049 euro per il mercato italiano. Da notare, però, che le informazioni riguardano un prezzo promozionale, valido solo per le prime settimane di lancio per il Asus Zenfone 11 Ultra. I prezzi di listino effettivi dovrebbero essere leggermente più alti.

Asus Zenfone 11 Ultra: come sarà

Come già anticipato da alcuni rumor dei mesi scorsi, il nuovo Asus Zenfone 11 Ultra non sarà più uno smartphone compatto, come i suoi predecessori. Il dispositivo, infatti, arriverà sul mercato con un display AMOLED LTPO da ben 6,78 pollici di diagonale. Come confermato dal teaser diffusi da ASUS, il display avrà un foro per la fotocamera anteriore, posizionato in alto, centralmente. Il display, inoltre, ha le stesse dimensioni dell’ASUS ROG Phone 8, modello da cui il nuovo Zenfone potrebbe ereditare diversi elementi della scheda tecnica, a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Tra le specifiche potrebbe esserci spazio anche per una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida HyperCharge da 65 W e ricarica wireless da 15 W. Il comparto fotografico dovrebbe includere tre sensori posteriori, con il sensore principale da 50 Megapixel (e apertura f/1.9) con Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) già visto sul ROG Phone 8. Il nuovo ASUS Zenfone 11 Ultra arriverà sul mercato con Android 14 e sarà disponibile in due colorazioni, blu e nero.

Maggiori dettagli sul nuovo smartphone di Asus arriveranno il 14 marzo, in occasione della presentazione ufficiale.