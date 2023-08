Asus Zenfone 9, il top di gamma compatto a un prezzo stracciato

Fonte foto: Asus

Uno smartphone top di gamma può essere acquistato (quasi) a scatola chiusa, con la convinzione di aver scelto un dispositivo potente, versatile e che, naturalmente, avrà un costo piuttosto importante. Questo tipo di device rappresentano la scelta migliore per chi ha bisogno di una soluzione affidabile sia per la produttività che per l’intrattenimento e che non abbia problemi di sorta ma che, anzi, resti performante nel tempo, grazie proprio a una scheda tecnica che non scende a compromessi.

Tra i device più interessanti della categoria c’è sicuramente Asus Zenfone 9, uno smartphone di fascia alta completo e dalle dimensioni ridotte. Per le prossime ore è disponibile in super offerta su Amazon e a questo prezzo non si può non cedere alla tentazione di portarselo a casa.

Asus Zenfone 9 – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Asus Zenfone 9: scheda tecnica

Asus Zenfone 9 ha uno schermo AMOLED da 5,9 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Presente anche un vetro Gorilla Glass Victus, utile per proteggere il display da graffi, urti e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il comparto fotografico è composto da un sistema a doppia fotocamera e comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer, il sistema di stabilizzazione dell’immagine che include l’OIS (lo stabilizzatore ottico hardware) e l’EIS (lo stabilizzatore ottico elettronico). Al suo fianco troviamo un secondo sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP (ƒ/2.5).

Tra le connessioni abbiamo il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.0, il jack audio da 3,5 mm e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, e NAVIC. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria ha una capacità da 4.300 mAh con ricarica cablata a 30 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria ZenUI, che si aggiornerà automaticamente a Android 13 già dalla prima accensione dello smartphone.

Asus Zenfone 9: l’offerta su Amazon

Asus Zenfone 9 è un vero top di gamma, con e una scheda tecnica completa e molto versatile. Tra le particolarità di questo smartphone, c’è sicuramente il comparto fotografico che, grazie allo stabilizzatore 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer e ai sensori di buonissima qualità garantisce foto impeccabile in qualsiasi condizione. Altro dettaglio interessante di questo dispositivo sono le dimensioni: in un mercato fatto di smartphone sempre più grandi, Asus sceglie di produrre un display da 5,9 pollici, realizzando un top di gamma compatto ma estremamente completo.

Il prezzo di listino di Asus Zenfone 9 è di 799 euro, giustificato naturalmente dalla scheda tecnica di cui sopra e dalla ben nota affidabilità dei prodotti Asus. Grazie a Amazon, però, si può acquistare questo smartphone a 649 euro (-19%, -150 euro) e con un’offerta così, passare oltre è davvero impossibile.

