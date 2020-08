Asus Zenfone 7 Pro ufficiale: super batteria e tanta potenza

Asus ha lanciato ufficialmente i nuovi Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro, i due dispositivi top di gamma dell’azienda taiwanese. C’era grande attesa intorno ai due smartphone, soprattutto per conoscere le caratteristiche della Flip Camera, ossia la particolare fotocamera in grado di girare di 180 gradi per essere utilizzata sia per gli scatti frontali sia per quelli posteriori. Asus ha investito per migliorare ogni singolo aspetto del dispositivo rispetto al modello dello scorso anno.

Fotocamera migliore, maggior potenza e una batteria in grado di assicurare un’autonomia che supera abbondantemente le ventiquattro ore. I due smartphone sono stati annunciati per il momento solo per il mercato asiatico, ma arriveranno anche in Italia. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’annuncio ufficiale, sia per quanto riguarda la data sia il prezzo di lancio dello Zenfone 7 e dello Zenfone 7 Pro in Italia. Si era parlato nei giorni precedenti di un ottimo rapporto qualità-prezzo: vedremo che Asus confermerà le indiscrezioni. Ecco le caratteristiche dello Zenfone 7 e delle Zenfone 7 Pro.

La scheda tecnica dell’Asus Zenfone 7

Potenza e velocità sono le due parole che gli ingegneri di Asus hanno seguito per lo sviluppo dello smartphone. A bordo dello Zenfone 7 troviamo il processore Snapdragon 865 con a supporto 6-8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz. Il design è caratterizzato da cornici molto sottili, grazie alla presenza della Flip Camera che può essere utilizzata anche come fotocamera frontale.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori: principale da 64 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e teleobiettivo 3x da 8 Megapixel. La Flip Camera è testata per replicare il proprio movimento per più di 200.000 volte senza rompersi. La batteria è da 5000mAh con ricarica rapida a 30W.

Zenfone 7 Pro: la scheda tecnica

La versione Pro dello Zenfone 7 riprende molte caratteristiche del fratello minore, ma riesce ad esprimere ancora più potenza. L’architettura hardware si basa sul processore Snapdragon 865 Plus con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. C’è anche il supporto per la connessione alla rete superveloce 5G. Lo schermo è identico: diagonale da 6,67 pollici con refresh rate a 90Hz e risoluzione FullHD+.

Leggermente differente il comparto fotografico. I sensori restano gli stessi, con l’unica differenza che il sensore per le foto grandangolari e il teleobiettivo hanno lo stabilizzatore ottico dell’immagine.

La batteria resta sempre da 5000mAh con ricarica rapida a 30W, in grado di assicurare un’autonomia di quasi due giorni. Manca il jack per le cuffie e non c’è la certificazione IP per utilizzare lo smartphone in mezzo all’acqua.

Prezzo e data di uscita Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro

Per il momento Asus ha annunciato solamente i prezzi per il mercato asiatico dei due dispositivi. Per quanto riguarda l’Italia ci sarà una comunicazione ufficiale nei prossimi giorni sia per quanto riguarda il prezzo, sia la data di uscita.