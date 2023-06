È uscito Asus Zenfone 10 e Zenfone 9 crolla di prezzo

Per acquistare uno smartphone top di gamma le possibilità a disposizione degli utenti sono essenzialmente due: la prima è quella di scegliere il proprio costosissimo dispositivo e pagarlo a prezzo pieno, consapevoli comunque di aver comprato un telefono potente e affidabile. La seconda è attendere che esca un nuovo modello e puntare alle versioni precedenti disponibili a un prezzo più conveniente.

Nel caso di Asus Zenfone 9, vale la seconda opzione e con l’arrivo di Asus Zenfone 10 è possibile portare a casa questo top di gamma dalle dimensioni contenute risparmiando qualcosa sul prezzo di listino. Grazie all’offerta Amazon, il telefono arriva sull’e-commerce a un prezzo poco sotto i 650 euro e per ciò che può offrire, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire

Asus Zenfone 9 ha un display AMOLED da 5,9 pollici, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Gorilla Glass Victus. Produrre uno smartphone con una scheda tecnica di alto livello ma dalle dimensioni contenute è stata una scelta azzardata per l’azienda di Taiwan ma che, alla fine, si è rivelata vincente e il grande pubblico è stato letteralmente catturato da questo top di gamma compatto.

Il processore scelto da Asus è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer, il sistema di stabilizzazione dell’immagine che comprende l’OIS (lo stabilizzatore ottico hardware) e l’EIS (lo stabilizzatore ottico elettronico). Al sensore principale se ne aggiunge uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP (ƒ/2.5).

Tra le connessioni troviamo il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.0, il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC. La batteria è da 4.300 mAh con ricarica cablata a 30 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria ZenUI.

Asus Zenfone 9 è uno smartphone che promette performance di alto livello, soprattutto per quanto riguarda foto e video che, grazie al sistema Gimbal, rimangono estremamente stabili anche in condizioni di utilizzo estreme. Naturalmente, con l’arrivo del nuovissimo Asus Zenfone 10, questo modello passa di fatto alla generazione passata e inizia a scendere di prezzo, pur essendo quasi identico all’ultima versione.

Il prezzo di listino è di 799 euro, non proprio bassissimo ma del resto si tratta di un top di gamma, con una scheda tecnica di altissimo livello e una grande qualità costruttiva garantita da Asus. Grazie a Amazon, però, è possibile acquistare questo smartphone a 649 euro (-19%, -150 euro) e con uno sconto così trovare di meglio è praticamente impossibile.

