Ataller bilancia smart da cucina, su Amazon il prezzo è incredibile

Quale è lo strumento indispensabile per tutti coloro che vogliono stare attenti alla propria alimentazione? Sicuramente una bilancia smart, da sincronizzare col proprio smartphone per tenere un diario alimentare meticoloso e completo.

Sul mercato esistono decine di soluzioni del genere e scegliere la migliore per le proprie esigenze può essere complicato. Per fortuna in soccorso dei consumatori arriva Amazon, con una vastissima selezione di prodotti molto interessanti tra cui la bilancia smart di Ataller, un dispositivo semplice, preciso e funzionale, che per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile.

Ataller Smart Food Nutrition Scale – Bilancia smart – Compatibile con Android e iOS

Ataller bilancia smart da cucina: scheda tecnica

La bilancia smart da cucina di Ataller è un prodotto semplice e robusto che permette di rilevare precisamente il peso degli alimenti dai 3 grammi fino a un massimo di 5 chilogrammi.

Vista la grande precisione del dispositivo può essere utilizzato anche come bilancia da caffè per permettere all’utente di realizzare la propria miscela in modo facile e veloce.

Le informazioni vengono riportare in modo chiaro sull’ampio display LCD con pulsante a sfioramento, una soluzione pratica ed efficiente per leggere i dati in modo accurato

Grazie al Bluetooth 4.0 integrato è possibile sincronizzare la bilancia con diverse applicazioni per il fitness su device Android e iOS (tra cui Apple Health) e tenere traccia in modo facile e veloce della propria alimentazione, registrando le quantità di cibo ingerito, le calorie, i grassi, gli zuccheri le vitamine, i sali minerali e molto altro ancora.

Oltretutto, collegando il dispositivo con il proprio smartphone è possibile accedere a un vastissimo database alimentare per personalizzare al meglio la propria alimentazione e compilare in modo molto accurato il proprio registro nutrizionale.

Per alimentare la bilancia sono necessarie 2 batterie AAA da 1,5 V, incluse nella confezione.

Ataller bilancia smart da cucina: l’offerta su Amazon

La bilancia smart da cucina di Ataller è il dispositivo perfetto per chi vuole rimettersi in forma e sta cercando un sistema intuitivo, comodo e veloce per monitorare al meglio l’alimentazione e compilare il proprio diario alimentare su una delle molte applicazioni per smartphone.

Una soluzione ottima anche per gli sportivi che possono controllare (sempre da telefono) i fattori nutrizionali di ciò che mangiano, tenere traccia di tutto e archiviarlo meticolosamente all’interno del proprio device.

Il prezzo di listino di questa bilancia smart è di 39,98 euro, nemmeno troppo elevato per le caratteristiche appena elencate. Tuttavia, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore si può acquistare questo dispositivo a 29,99 euro (-25%, -9,99 euro) un ottimo sconto che permette di portare a casa una bilancia dalle grandi potenzialità a un prezzo molto interessante.

