Atari 2600: la storica console sta tornando in un set LEGO

Recentemente Atari ha compiuto 50 anni e, per l’occasione, Lego ha deciso di creare un nuovo set dedicato a chi, dal 1977 al 1992, ha scelto un Atari VCS (Video Computer System) detto anche Atari 2600 come console per i videogiochi. Un pezzo di storia, che ha venduto 30 milioni di pezzi, celebrato da Lego con un set da 2.532 mattoncini.

La console, una volta messa in opera, è perfettamente funzionante e nella confezione sono inclusi un joystick e un portacartucce (fatti anch’essi in mattoncini Lego) e le cartucce di tre giochi storici: Adventure, Asteroid e Centipede. Per ognuno di questi tre giochi sono presenti in confezione i mattoncini necessari a creare una vignetta 3D, da installare sopra la cartuccia corrispondente. Il modello riprodotto è un vero colpo al cuore per chi ama la tecnologia da gaming: c’è persino uno switch per scegliere tra l’output a colori e quello in bianco e nero, perché a cavallo tra fine anni 70 e inizio 80 la TV a colori non era affatto scontata. Il set Lego Atari 2600 rientra tra quelli della collezione Icons, dedicata agli adulti, che include anche monumenti e stadi di calcio, auto da corsa e persino il famoso robot Transformer Optimus Prime, meglio noto in Italia con il nome di Commander.

Atari 2600 Lego: come è fatto

Il set Lego Icons Atari 2600, una volta installato, misura 8x33x22 centimetri, contiene una minifigura Lego (un ragazzo che gioca alla stessa console) e 2.532 pezzi. In una mensola a scomparsa, oltre alla minifigura, troviamo la riproduzione di una stanzetta anni ottanta, con un TV a tubo catodico, la console, una vecchia radio stereo (di quelle giganti, da portare in spalla) e un poster raffigurante un musicista che assomiglia a George Michael. In un altro poster c’è un personaggio che ricorda Indiana Jones.

Chiaramente l’hardware dentro la console non è lo stesso di quella originale, non più disponibile, ma la grafica e il gameplay dei tre giochi inclusi in confezione sono identici a quelli di quarant’anni fa.

Atari 2600 Lego: quanto costa

Come tutti i set Lego Icons, anche quello dell’Atari 2600 è curatissimo ma non costa affatto poco: sarà infatti in vendita, anche in Italia, al prezzo di 239,99 euro a partire dal 1° agosto 2022.