Atlas, il nuovo film Netflix con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sta per tornare su Netflix con un nuovo action thriller futuristico ambientato nello spazio chiamato Atlas, in arrivo sulla piattaforma il 24 maggio

Jennifer Lopez sta per tornare su Netflix: l’attrice e cantante, dopo l’incredibile successo di The Mother, tornerà sulla piattaforma di streaming con un nuovo action thriller futuristico ambientato nello spazio, Atlas.

Poche le informazioni disponibili e, oltre a un breve accenno sulla trama, il colosso dello streaming ha diffuso anche un primo trailer molto interessante in cui non solo possiamo vedere degli scontri mozzafiato nello spazio ma anche l’ambientazione della pellicola: un pianeta ostile in cui Jennifer Lopez si troverà da sola all’interno di un esoscheletro.

Azione, misteri, colpi di scena e spettacolari combattimenti a bordo di navicelle e sofisticati robot, in pochi fotogrammi del trailer, Atlas si mostra in tutta la sua maestosità, pronto a insinuarsi nel settore della cinematografia di fantascienza, seguendo un po’ quella traiettoria già tracciata da precedenti illustri come Star Wars, Blade Runner, Pitch Black e tutto quel filone che, da sempre, avvicina un po’ di più lo spettatore alle stelle.

Il film arriverà in esclusiva su Netflix il 24 maggio.

La trama di Atlas

Il ruolo della protagonista è affidato a Jennifer Lopez, che vestirà i panni di Atlas Shepherd, una brillante analista di dati che non crede nell’intelligenza artificiale e nelle sue potenzialità.

Per questo suo scetticismo, la donna viene ingaggiata per una missione nello spazio per catturare un robot in fuga, con cui condivide un misterioso segreto nascosto nel passato.

Ma quando la missione non va come sperato e la navicella su cui viaggiano Atlas e tutto il suo equipaggio si schianta su un pianeta ostile, la situazione si complica e l’unico modo per salvare l’umanità e tornare a casa è quello di fidarsi proprio dell’intelligenza artificiale, affidando a questo robot la sorte del nostro pianeta e la sua stessa sopravvivenza.

Riuscirà a mettere da parte i dubbi e il suo scetticismo nei confronti di questa tecnologia per un bene superiore?

Il cast di Atlas

In Atlas vedremo di nuovo Jennifer Lopez nei panni di una tostissima protagonista, la brillante Atlas Shepherd. Al suo fianco esseri umani e androidi che accompagneranno l’analista in questa missione di salvataggio.

Tra gli altri nomi coinvolti nel progetto troviamo Simu Liu (Kim’s Convenience, The Expanse e Barbie), Sterling K. Brown (This Is Us, American Fiction e Black Panther), Gregory J. Cohan (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, Outback Dracula e Where There’s Smoke), Abraham Popoola (Andor, The Curse e The Rig), Lana Parrilla (The Lincoln Lawyer, Once Upon a Time e Covert Affairs) e Mark Strong (Murder Mystery 2, Kingsman: The Secret Service e Shazam! Furia degli dei).

Atlas è scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite, dietro alla macchina da presa troviamo, invece, Brad Peyton (San Andreas, Viaggio nell’isola misteriosa e Rampage – Furia animale).