JVC amplia la gamma di cuffiette con le Compact True Wireless HA-A30T

I nuovi auricolari in-ear e compatti JVC Compact True Wireless (TWS) Ha-A30T sono arrivati anche in Italia. JVC è un marchio storico da sempre legato ai migliori prodotti audio e infatti gli auricolari Ha-A30T si presentano con le migliori soluzioni tecnologiche al momento disponibili, a partire dalla cancellazione attiva del rumore (ANC).

Come dicevamo JVC (che sta per Japan Victor Company, per chi non lo sapesse) ha una notevole tradizione alle spalle di prodotti legati alla musica e al suono. Grazie alla fusione con un’altra storica azienda legata al suono, la Kenwood ha proseguito la produzione di tecnologia con il valore aggiunto delle rispettive tradizioni. In questo quadro si collocano gli auricolari JVC TWS Ha-A30T che sono molto compatti nella forma e leggeri (4,2 gr. per ogni gemma), sono certificati IPX4 e dunque resistenti agli schizzi d’acqua.

JVC TWS Ha-A30T: caratteristiche tecniche

Le cuffiette JVC Ha-A30T sono di tipo in-ear, vanno cioè inserite nel canale uditivo per isolarlo dall’esterno. A questo isolamento passivo, si aggiunge quello realizzato virtualmente dalla funzione ANC, che aiuta ad ascoltare meglio il suono sia in ambienti al chiuso, sia in ambienti all’aperto.

L’intento è di far sì che questi auricolari ci possano accompagnare sia nei momenti di lavoro sia nei momenti di intrattenimento, anche grazie alla modalità a bassa latenza che sincronizza audio e video e utile nei giochi e durante la visione di film e serie TV.

La connessione Bluetooth 5.2 Power Class-1 permette sia la bassa latenza che un basso consumo energetico, nonostante il segnale sia stabile e forte. JVC dichiara di 9 ore di autonomia per gli auricolari in funzione, di 7 ore e mezza con l’ANC attivato. Le cuffie si ricaricano in due ore e con 10 minuti di ricarica rapida sono assicurati altri 75 minuti di ascolto.

JVC TWS Ha-A30T:prezzo e disponibilità

Gli auricolari in-ear JVC TWS Ha-A30T sono disponibili in 5 colori: Verde acqua, azzurro, bianco, nero e rosa in vendita in Italia su Amazon al prezzo di 94,99 euro.