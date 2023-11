Beats Studio Buds, le cuffiette top crollano di prezzo

Fonte foto: Beats

Beats è una di quelle aziende che, da sempre, viene considerata una vera autorità in tema di audio, portando sul mercato dispositivi di qualità, adatti anche per tutti quegli utenti che non si accontentano di un ascolto qualsiasi, ma cercano solo prodotti di un certo livello.

Tra i device più interessanti dell’azienda del gruppo Apple ci sono sicuramente i Beats Studio Buds, i celebri auricolari in-ear che, grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore possono essere acquistati sotto i 150 euro.

Beats Studio Buds – Auricolari in-ear– Con ANC e modalità Trasparenza

Beats Studio Buds: scheda tecnica

Beats Studio Buds sono auricolari in-ear compatti e leggeri, pensati per garantire all’utente il massimo comfort in qualsiasi circostanza e anche dopo diverse ore di utilizzo.

Hanno la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che, sfruttando i microfoni sugli auricolari e gli algoritmi sviluppati da Beats, permette di isolare l’utente da rumori esterni oppure. La Modalità Trasparenza, invece, consente di ascoltare anche i rumori ambientali senza il bisogno di togliersi le cuffiette.

Per le chiamate, le Beats Studio Buds utilizzano i due microfoni beamforming a bordo per riconoscere la voce dell’utente ed eliminare tutti i rumori di fondo (incluso il vento) per evidenziare la voce, garantendo una maggiore nitidezza.

Interessante sottolineare anche presenza dell’audio spaziale che permette a queste cuffie di simulare un ambiente sonoro tridimensionale, per un’esperienza di ascolto immersiva (utilizzando device compatibili con questa funzione).

Tutte queste modalità sono gestibili e completamente personalizzabili tramite l’app ufficiale di Beats disponibile gratuitamente su Google Play Store e Apple Store.

Non mancano nemmeno i controlli touch che permettono all’utente di gestire la riproduzione musicale e di rispondere o riagganciare alle chiamate semplicemente sfiorando la superficie del dispositivo.

Gli auricolari sono naturalmente compatibili con i device Android o iOS e possono essere collegati tramite Bluetooth 5.2 con funzione fast pairing, per accoppiare le cuffie a qualsiasi dispositivo in pochissimi secondi.

Beats promette fino a 8 ore di autonomia con ANC disattivato, che salgono fino a 24 utilizzando la custodia di ricarica. Grazie alla ricarica Fast Fuel, caricando il dispositivo per cinque minuti, inoltre, si ottiene un’altra ora di autonomia.

Le Beats Studio Buds, infine, sono certificate IPX4, con questi auricolari che sono dunque in grado di resistere agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Beats Studio Buds: l’offerta su Amazon

I Beats Studio Buds sono auricolari buona qualità, posizionato assolutamente nella fascia medio-alta del mercato.

Il prezzo di listino è di 189,95 euro ma grazie all’offerta Amazon si scende fino a 141 euro (-26%, -48,95 euro), uno sconto molto interessante che permetterà portare a casa un paio di cuffie di qualità ottime anche per gli utenti più esigenti.

