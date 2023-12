Beats Studio Buds+, un'offerta così non bisogna lasciarsela sfuggire

Fonte foto: Beats

Quando si parla di dispositivi audio, Beats da qualche anno è tra i brand più apprezzati anche dagli utenti più esigenti, che cercano la qualità e un ottimo design. Prodotti come i Beats Studio Buds+, cuffiette di fascia medio-alta con tantissime funzioni evolute, un look accattivante e una grande qualità costruttiva. Se a questo aggiungiamo anche l’ottima offerta su Amazon, non possono esserci più dubbi e non resta che cliccare su Acquista ora.

Beats Studio Buds Plus – Auricolari in-ear– Cancellazione Attiva del Rumore e Modalità Ambientale

Beats Studio Buds+: scheda tecnica

Le Beats Studio Buds+ sono cuffiette in-ear, che migliorano molto il modello precedente grazie a microfoni più grandi,un rinnovato sistema di ventilazione e un trasduttore a due strati molto flessibile, per una maggiore qualità sia per la riproduzione musicale che in chiamata.

Ci sono sia la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che la Modalità Trasparenza entrambe pensate per isolare l’utente dai rumori ambientali, con la seconda funzione che gli consente di percepire comunque ciò che lo circonda senza il bisogno di togliersi le cuffiette.

Anche per le chiamate Beats garantisce prestazioni ottimali, grazie ai nuovi microfoni e ai potenti algoritmi per il rilevamento della voce che garantiscono una conversazione nitida e chiara anche in ambienti molto rumorosi.

Non manca nemmeno l’audio spaziale, funzione sviluppata per simulare un ambiente sonoro tridimensionale, garantendo (con i device di riproduzione e le app compatibili) un’esperienza di ascolto immersiva.

Sul dispositivo ci sono i controlli touch che consentono all’utente di gestire i contenuti in riproduzione e le chiamate semplicemente sfiorando la superficie delle cuffiette e senza il bisogno di prendere lo smartphone.

Le Beats Studio Buds+ sono compatibili con Android e iOS e per collegare le cuffie al proprio device si può utilizzare il Bluetooth 5.2 che garantisce anche funzioni di fast pairing, per fare l’accoppiamento in pochi secondi.

Sul fronte dell’autonomia Beats dichiara circa 5 ore di riproduzione musicale, mantenendo l’ANC attivo e fino a 8 ore disattivando la cancellazione del rumore. Utilizzando la custodia di ricarica, l’autonomia sale a circa 22 ore di ascolto, con la possibilità di ottenere un’altra ora di riproduzione con una ricarica di soli cinque minuti.

Infine, le cuffiette sono certificate IPX4, con i soli auricolari che sono resistenti agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni e al sudore.

Beats Studio Buds+: l’offerta su Amazon

I Beats Studio Buds+ sono auricolari di fascia medio-alta che garantiscono agli utenti una buona resa sonora e sono l’ideale soprattutto per chi passa molte ore fuori casa e non vuole rinunciare a un ascolto di qualità in qualsiasi condizione, anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Il prezzo di listino è di 199,95 euro ma con l’offerta Amazon si possono acquistare questi auricolari a 156 euro (-22%, -43,95 euro) un’offerta molto interessante che potrebbe convincere anche gli utenti indecisi a provare un prodotto a marchio Beats.

Beats Studio Buds Plus – Auricolari in-ear– Cancellazione Attiva del Rumore e Modalità Ambientale