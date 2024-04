Huawei FreeBuds 5, con l'offerta Amazon arrivano al minimo storico

Fonte foto: Huawei

Il mercato degli auricolari wireless è un contesto estremamente vario, con tantissimi prodotti pronti a soddisfare anche le esigenze più specifiche e che, chiaramente, possono andare ad occupare fasce di prezzo ben diverse.

Tra i device più particolari di sempre troviamo certamente le Huawei FreeBuds 5, le cuffiette del colosso cinese della tecnologia che puntano tutto su un esclusivo design a goccia e tante caratteristiche molto interessanti, dalla cancellazione del rumore intelligente e fino ad arrivare alla certificazione Hi-Res Audio.

Con le offerte Amazon portare a casa queste cuffie è un po’ più semplice, col prezzo che scende sotto i 120 euro, sfiorando il minimo storico.

Huawei FreeBuds 5 – Auricolari open-fit – Cancellazione del rumore intelligente e Chiamate HD

Huawei FreeBuds 5: caratteristiche tecniche

Le Huawei FreeBuds 5 sono cuffiette con design open-fit che, quindi, non hanno gommini da infilare all’interno dell’orecchio. Hanno driver dinamici a due magneti da 11 mm e risposta in frequenza che va dai 16 Hz ai 40 kHz

Gli auricolari sono compatibili con diversi tipi di codec, tra cui l’L2HC (proprietario di Huawei) e l’LDAC con certificazione Hi-Res Audio Wireless e supporto per l’audio HD fino a 96 kHz/24 bit con velocità di trasmissione fino a 990 kbps.

Tra le varie funzionalità c’è un sistema per la cancellazione del rumore intelligente (ANC) che consente di scegliere tra tre modalità di regolazione; chiaramente non trattandosi di auricolari in-ear il risultato è meno efficace rispetto ad altri prodotti della concorrenza, ma nonostante questo l’abbattimento del rumore è abbastanza buono.

Per utilizzare al meglio le Huawei FreeBuds 5, l’azienda produttrice suggerisce di scaricare l’app Huawei AI Life (disponibile unicamente sul sito ufficiale del colosso cinese) che consente di gestire in modo facile e veloce le varie funzionalità di cui sopra. Oltre a questo permette anche di accedere all’equalizzatore a 10 bande, alla funzione Trova il mio dispositivo e alle Chiamate HD, un’impostazione che migliora l’audio in chiamata riducendo i rumori in sottofondo e mettendo in evidenza la voce del parlante.

Per connettere le cuffie allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.2 con tecnologia multipoint (compatibile con iOS, Android e Windows) che, sempre tramite l’app, consente di passare da un device all’altro in modo facile e veloce.

L’autonomia stimata è di circa 3 ore e 30 minuti (con ANC attivata), disattivando la cancellazione del rumore si sale a circa 5 ore, mentre utilizzando anche la custodia di ricarica si arriva fino a 30 ore di utilizzo. Inoltre, con una ricarica di 5 minuti si ottengono fino a 2 ore di ascolto aggiuntive.

Infine i soli auricolari sono certificati IP54 e sono quindi resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni, mentre la custodia è in grado di resistere solo alla polvere.

Huawei FreeBuds 5: l’offerta Amazon

Le Huawei FreeBuds 5 sono cuffiette molto interessanti, che spiccano sicuramente per questo design particolarissimo che non passa certamente inosservato.

Per quanto riguarda la qualità audio, parliamo di un sistema estremamente curato che, pur rappresentando un prodotto consumer, riesce a garantire un’ottima resa sonora, che si adatta a ogni situazione senza grandi difficoltà.

Molto interessanti anche le varie funzioni a disposizione, come la cancellazione del rumore e le chiamate HD che impreziosiscono ulteriormente questo prodotto, rendendolo ancora più versatile.

Il prezzo di listino delle Huawei FreeBuds 5 è di 159 euro ma con le offerte Amazon si scende fino a 119 euro (-25%, -40 euro), un’offerta da non sottovalutare che rende un po’ più semplice portare a casa un prodotto di grande qualità e dal design unico.

Huawei FreeBuds 5 – Auricolari open-fit – Cancellazione del rumore intelligente e Chiamate HD