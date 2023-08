Oppo Enco Free 2i: con uno sconto così sono un vero affare

Fonte foto: Oppo

Acquistare un paio di auricolari da utilizzare per la vita di tutti i giorni non è una cosa facile e, al fianco dei prodotti più blasonati (e più costosi), ci sono tutta una serie di dispositivi low-cost che difficilmente riusciranno a soddisfare l’utente, limitandosi a poche funzionalità e a una qualità di riproduzione spesso insoddisfacente.

Fortunatamente, però, grazie ad Amazon è possibile trovare prodotti come Oppo Enco Free 2i a prezzi davvero stracciati, con la possibilità di portare a casa degli auricolari di buona qualità ma senza spendere una fortuna.

Oppo Enco Free 2i – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore

Oppo Enco Free 2i: scheda tecnica

Oppo Enco Free 2i sono auricolari In-ear compatti e dal peso estremamente ridotto (3,55g per ogni auricolare), ottimi insomma per garantire un grande comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Hanno un driver da 10 mm con frequenza in risposta 20Hz – 20kHz, per una buona qualità sonora con la promessa di un sound nitido, con bassi corposi e alti brillanti. Presente anche un sistema di Cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42 dB, che consente di ascoltare i propri contenuti preferiti e di isolarsi (quasi) completamente dai rumori esterni. La funzione può essere utilizzata anche durante le chiamate per una conversazione sempre chiara, anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Presente anche la modalità Trasparenza che permette all’utente di percepire i suoni ambientali circostanti evitando un isolamento completo che, naturalmente, non è mai consigliabile soprattutto alla guida o mentre si cammina in città. Per collegare gli auricolari ai dispositivi compatibili si utilizza il Bluetooth 5.2 che garantisce connessioni stabili e una buona velocità di pairing con le varie sorgenti audio. La batteria è da 21 mAh, ai quali si aggiungono i 480 mAh della custodia di ricarica, con Oppo che promette un’autonomia complessiva di 30 ore di riproduzione, con la possibilità di caricare completamente queste cuffie in un’ora e mezza.

Presente infine la certificazione IP54, che attesta la resistenza degli auricolari alla polvere e agli schizzi d’acqua, cosa che li rende adatti anche per chi pratica attività sportiva.

Oppo Enco Free 2i: l’offerta su Amazon

Oppo Enco Free 2i sono degli ottimi auricolari entry level, con un buon rapporto qualità prezzo e molte funzioni interessanti che non sempre sono disponibili per dispositivi in questa fascia di prezzo e che le rendono perfette per un utilizzo quotidiano tra riproduzione musicale e per "allontanarsi" dai rumori della città.

Il prezzo di listino è di 69,99 euro, nemmeno troppo elevato per ciò che possono offrire ma, grazie all’ottima offerta su Amazon possono essere acquistati a 59,99 euro (-14%, -10 euro) un piccolo sconto che non può che far piacere a tutti coloro che cercano auricolari di qualità e vorrebbero un prodotto di buona fattura e adatto a tutte le tasche.

Oppo Enco Free 2i – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore