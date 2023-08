Oppo Enco Buds2: con l'offerta Amazon sono un vero affare

Fonte foto: Oppo

Gli auricolari Bluetooth sono ormai tra i dispositivi più acquistati in assoluto. Leggeri, compatti e dal design accattivante, non vengono più immaginati solo come un sistema per ascoltare la propria musica preferita, ma sono diventati dei veri e propri accessori di tendenza da utilizzare in ogni momento della giornata.

Tra gli auricolari più interessanti sul mercato troviamo gli Oppo Enco Buds2, device entry level, semplici e affidabili che per le prossime ore sono disponibili su Amazon a un prezzo davvero stracciato.

Oppo Enco Buds2 – Auricolari in-ear – Resistenti all’acqua e al sudore

Oppo Enco Buds2: caratteristiche tecniche

Gli auricolari in-ear Oppo Enco Buds2 hanno dimensioni ridotte (5.7 x 5.7 x 2.56 cm) e un peso contenuto (circa 40 gr, inclusa la custodia). Hanno driver dinamici a diaframma titanizzato da 10mm, che promettono una buona qualità di riproduzione con bassi profondi e definiti e alti brillanti.

Tra le particolarità di questi auricolari la cancellazione intelligente del rumore durante le chiamate che, sfruttando l’intelligenza artificiale, riesce a enfatizzare le voci, riducendo il rumore ambientale anche in luoghi non particolarmente silenziosi. Grazie al Bluetooth 5.2 possono essere collegati a qualsiasi tipo di device compatibile in maniera facile e veloce, garantendo una connessione stabile anche a diversi metri di distanza. Scaricando, poi, l’applicazione HeyMelody (disponibile per i device Android) l’utente potrà accedere alle diverse funzioni degli auricolari, come Enco Master EQ, che permette di personalizzare l’equalizzazione, o la Game Mode, l’audio in bassa latenza perfetto per giocare con le console di nuova generazione.

Buoni anche i comandi touch, accessibili dalla parte esterna dello stelo e che consentono di cambiare brano in riproduzione, regolare il volume d’ascolto, rispondere alle chiamate e addirittura controllare la fotocamera dello smartphone a distanza. Molto interessante anche l’autonomia che, con una carica completa, garantisce fino a 7 ore di riproduzione (per i soli auricolari) e fino a 28 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre con soli 10 minuti di carica sarà possibile guadagnare 1 ora aggiuntiva di riproduzione.

Da sottolineare infine la presenza della certificazione IPX4, che attesta la resistenza di questo dispositivo agli spruzzi d’acqua e di sudore, cosa che li rende perfetti anche per gli allenamenti.

Oppo Enco Buds2: l’offerta su Amazon

Gli Oppo Enco Buds2 sono degli auricolari low-cost piuttosto interessanti che puntano tutto su una buona durata della batteria e una grande semplicità di utilizzo, con un prodotto che va dritto al punto, rinunciando a tutto il superfluo. Insomma pur trattandosi di cuffie decisamente entry level, possono fare la differenza e conquistare facilmente l’utente che ha bisogno di un dispositivo per l’utilizzo quotidiano, tra musica e video in streaming, e che naturalmente non vuole spendere cifre esorbitanti per acquistarlo.

E proprio il prezzo è l’altro dettaglio interessante degli Oppo Enco Buds2 che di listino sono disponibili a 49,99 euro. Grazie all’offerta Amazon si scende fino a 24,90 euro (-50%, -25 euro) e con uno sconto del genere è davvero difficile trovare un prodotto altrettanto valido.

