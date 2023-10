Oppo Enco Buds 2: mai viste cuffiette a un prezzo così basso

Fonte foto: Oppo

Si fa presto a dire cuffiette wireless: sul mercato ce ne sono a centinaia, tutte diverse tra loro e con prezzi che vanno da poche decine di euro a diverse centinaia. E per chi non ha bisogno di tante funzioni evolute la scelta è ancor più difficile, visti i tantissimi modelli dalla qualità a volte imbarazzante. L’utente base, che vuole soprattutto comodità e risparmio, può scelgiere gli Oppo Enco Buds 2.

Si tratta di auricolari Bluetooth leggeri, compatti, caratterizzati da una buona autonomia e da un prezzo davvero irrisorio che, grazie all’ottima offerta su Amazon, scende addirittura sotto i 20 euro. Semplici, dinamici, resistenti sono la soluzione perfetta per ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi momento: fuori casa o magari durante gli allenamenti, vista anche la loro resistenza all’acqua e al sudore.

Oppo Enco Buds2 – Auricolari in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Oppo Enco Buds2: scheda tecnica

Gli Oppo Enco Buds 2 sono auricolari in-ear con driver dinamici a diaframma titanizzato da 10mm e risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz.

Presente, naturalmente, un sistema di cancellazione intelligente del rumore ma solo per le chiamate, parliamo di una soluzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per enfatizzare le voci e ridurre il rumore di fondo, anche quando ci si trova in luoghi particolarmente rumorosi.

Per collegare questi auricolari ai vari device compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.2, in più scaricando l’applicazione HeyMelody (disponibile solo per i device Android) sarà possibile accedere alle diverse funzioni degli auricolari, tra cui l’equalizzatore Enco Master EQ oppure attivare il Game Mode che garantisce audio in bassa latenza, utile soprattutto per i videogiochi, con la promessa di un sonoro ancora più reattivo.

Non mancano nemmeno i comandi touch che permettono all’utente di cambiare i brani in riproduzione, regolare i volumi, rispondere o riattaccare alle chiamate e controllare la fotocamera del proprio smartphone da remoto.

Tra le caratteristiche più apprezzate di questi auricolari c’è sicuramente la grande autonomia con Oppo che promette fino a 7 ore di riproduzione (per i soli auricolari) che sale fino a 28 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica. In più con soli 10 minuti di carica si ottiene 1 ora aggiuntiva di riproduzione.

Presente, infine, la certificazione IPX4, che attesta la resistenza di questi auricolari agli spruzzi d’acqua e di sudore.

Oppo Enco Buds2: l’offerta su Amazon

Gli auricolari Oppo Enco Buds2 sono dispositivi entry level, perfetti per chi non ha bisogno di particolari caratteristiche e, anzi, cerca un paio di cuffiette da utilizzare nel quotidiano, semplici, robuste e, soprattutto, con un’autonomia di molte ore.

E con questi auricolari Oppo fornisce la risposta perfetta a tutti i bisogni dei suoi utenti, portando sul mercato un device di buona fattura e dal prezzo davvero contenuto. Per acquistare gli Oppo Enco Buds 2, infatti, bisogna spendere appena 49,99 euro ma, grazie all’offerta di Amazon, si scende fino a 19,99 euro (-60%, -30 euro) e trovare di meglio a un prezzo così è davvero impossibile.

