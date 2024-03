Oppo Enco Air3i: leggeri, potenti e a un prezzo davvero irripetibile

Fonte foto: Oppo

Gli Oppo Enco Air3i sono auricolari low cost dalle grandi potenzialità, che portano su un prodotto del genere tante funzioni interessanti che, di solito, sono orientate verso la fascia più alta del mercato a cui corrispondono anche prezzi più alti.

Leggere, compatte e con una discreta autonomia, queste cuffiette sono l’ideale per chi è in cerca di un dispositivo di qualità ma da acquistare a un prezzo contenuto, adatto a tutte le tasche.

Con le offerte Amazon per acquistare gli Oppo Enco Air3i ci vogliono meno di 40 euro e, con un prezzo così basso, trovare di meglio non è proprio possibile.

Oppo Enco Air3i: scheda tecnica

Le Oppo Enco Air3i sono auricolari semi in-ear e, dunque, senza il classico gommino da infilare nell’orecchio. Hanno driver dinamici in titanio da 13,4 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

La prima particolarità di questo prodotto è la presenza di un elaboratore di segnale digitale, il chip HiFi5 DSP, che interviene sui segnali audio in riproduzione per migliorarne la resa sonora.

Presente anche la cancellazione attiva del rumore in chiamata che, tramite i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi AI sviluppati da Oppo, è in grado di eliminare i rumori di fondo e di amplificare le voce, per ottenere conversazioni comprensibili anche in ambienti rumorosi.

Gli auricolari sono compatibili anche con l’audio spaziale Oppo Live Audio, che simula un ambiente sonoro tridimensionale rendendo l’ascolto più coinvolgente. Questa funzione può essere attivata solo durante la riproduzione con device e app compatibili con l’audio ambientale.

Per regolare tutte queste funzionalità si possono connettere le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 e scaricare l’app Hey Melody (disponibile per Android e iOS) che, tra le altre cose, permette anche di accedere all’equalizzatore Enco Master.

Inoltre, sempre grazie al Bluetooth 5.3 a bassa latenza, queste cuffiette sono l’ideale anche per il gaming, garantendo un sound reattivo e con un lag minimo.

Le cuffiette di Oppo hanno i comandi touch che possono essere utilizzati per gestire i brani in riproduzione, regolare il volume e rispondere alle chiamate.

Sul fronte dell’autonomia, secondo le stime di Oppo, questi auricolari possono arrivare fino a 5,5 ore di riproduzione musicale, che salgono fino a 35 ore utilizzando anche la custodia di ricarica.

Infine le sole cuffiette sono certificate IPX4, se sono quindi resistenti agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Oppo Enco Air3i: l’offerta Amazon

Gli Oppo Enco Air3i sono auricolari low-cost, ma con tantissime funzioni che difficilmente sono disponibili su un prodotto di questa fascia di prezzo, come l’Audio spaziale, ad esempio, o l’elaboratore di segnale digitale.

Anche grazie a queste caratteristiche tecniche, le Oppo Enco Air3i riescono a distinguersi tra le tantissime cuffiette della stessa categoria, offrendo agli utenti audio di buona qualità e prezzo contenuto: per acquistare gli Oppo Enco Air3i sono infatti necessari 59,99 euro ma, con le offerte Amazon, il prezzo scende ad appena 39,99 euro (-33%, -20 euro).

