Jabra Elite 7 Active, uno sconto del genere non si era mai visto

Fonte foto: Jabra

Tra le moltissime offerte su Amazon in queste ore spiccano sicuramente gli auricolari Jabra Elite 7 Active, un paio di cuffiette dalle grandi potenzialità, con molte funzioni destinate principalmente agli sportivi.

Parliamo di un dispositivo robusto, progettato per resistere a qualsiasi sollecitazione esterna ma senza rinunciare a una buona qualità audio e, naturalmente, alle funzioni smart diventate ormai imprescindibili per gli utenti, come la modalità di cancellazione attiva del rumore.

Per le prossime ore è possibile portare a casa queste cuffiette a meno di 100 euro e con uno sconto così non resta che metterle nel carrello e procedere col pagamento.

Jabra Elite 7 Active– Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore e modalità HearThrough

Jabra Elite 7 Active: scheda tecnica

I Jabra Elite 7 Active sono auricolari in-ear con driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 kHz.

Molte le funzioni disponibili, tra cui la modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC), che isola l’utente dai rumori esterni, e la modalità Trasparenza (chiamata HearThrough) che gli consente comunque di avere la percezione di ciò che lo circonda, voci incluse, anche senza togliere le cuffie dalle orecchie.

Anche per le chiamate Jabra ha sviluppato un sistema di cancellazione del rumore che, sfruttando i 6 microfoni MEMS e gli algoritmi proprietari, garantisce sempre conversazioni chiare e prive di disturbi, Grazie alla rete SAATI Acoustex antivento, inoltre, le Jabra Elite 7 Active riescono anche a ridurre le fastidiose interferenze dovute all’azione del vento, che rendono complicate le telefonate in ambienti esterni.

Per gestire al meglio queste impostazioni e lo stato degli auricolari (aggiornamenti inclusi) gli utenti possono collegare il device all’app Jabra Sound+(compatibile con Android e iOS) utilizzando il Bluetooth 5.2.

Presenti anche i controlli touch, che possono essere utilizzati per rispondere alle chiamate o riagganciare e gestire la riproduzione dei contenuti multimediali senza dover prendere lo smartphone. In alternativa si possono utilizzare Alexa, Google Assistant e Siri che permettono all’utente la gestione del device tramite i comandi vocali.

L’autonomia dichiarata da Jabra è di circa 8 ore di ascolto per i soli auricolari (con ANC) che sale fino a 30 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre, con soli 5 minuti di ricarica è possibile ottenere un’ora aggiuntiva di riproduzione musicale.

Infine meritano una menzione a parte tutte le varie caratteristiche dedicate agli sportivi: trattandosi di auricolari sviluppati principalmente per gli allenamenti sono certificati IP57 e sono dunque resistenti alla polvere e alle brevi immersioni in acqua (al massimo 1 metro di profondità, per non più di 30 minuti).

Oltre a questo, hanno anche la tecnologia ShakeGrip, che garantisce massimo comfort e una grande aderenza all’orecchio anche durante l’attività fisica.

Jabra Elite 7 Active: l’offerta Amazon

Jabra Elite 7 Active sono auricolari molto interessanti, ottimi per gli sportivi ma che si adattano facilmente a qualsiasi contesto, specialmente per chi ha bisogno di un paio di cuffiette robuste e pronte ad affrontare le sfide della mobilità quotidiana.

Il prezzo di listino è di 179,99 euro ma, grazie ad Amazon per le prossime ore le Jabra Elite 7 Active si possono acquistare a 99,99 euro (-44%, -80 euro), e con uno sconto così trovare di meglio è davvero difficile.

