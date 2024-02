Jabra Elite 10, con l'offerta Amazon il prezzo è irripetibile

Fonte foto: Jabra

Gli auricolari Jabra Elite 10 sono l’attuale punto di riferimento dell’azienda danese, un prodotto di buona qualità ottimo per chi cerca una resa sonora senza compromessi, un grande comfort e tante funzioni premium, come l’audio spaziale, il Dolby Head Tracking e la cancellazione del rumore avanzata di Jabra.

A fronte di questo, il costo non è propriamente contenuto ma, fortunatamente grazie alle offerte Amazon, è possibile portare a casa queste cuffiette a un prezzo molto interessante, che arriva a poco più di 200 euro.

Jabra Elite 10

Jabra Elite 10: scheda tecnica

Le Jabra Elite 10 sono cuffie in-ear con driver dinamici da 10 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Tra le funzioni di questi auricolari ci sono la cancellazione attiva del rumore (chiamata Jabra Advanced ANC) che sfrutta i sei microfoni in dotazione e gli algoritmi sviluppati dall’azienda produttrice per abbattere il rumore ambientale. La modalità Trasparenza (chiamata da Jabra HearThrough), invece, permette all’utente di indossare le cuffie, mantenendo comunque la cognizione dell’ambiente circostante, incluse le voci dei parlanti.

Sempre grazie ai microfoni sul device e agli algoritmi proprietari è possibile utilizzare anche le funzionalità per la cancellazione del rumore in chiamata, per migliorare la qualità delle conversazioni anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Altra caratteristica interessante delle Jabra Elite 10 è la compatibilità con l’audio spaziale che garantisce (coi device adatti) una resa sonora più coinvolgente, simulando un sound tridimensionale. Oltre a questo c’è anche la tecnologia Dolby Head Tracking sviluppata per calibrare il suono in base ai movimenti della testa per un sound ancora più immersivo.

Le funzionalità di cui sopra possono essere gestite tramite l’app Jabra Sound+ (disponibile per Android e iOS), a cui gli utenti possono collegarsi tramite Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) per accedere alle varie impostazioni e all’equalizzatore. Dall’applicazione è anche possibile configurare l’utilizzo degli assistenti vocali, scegliendo tra Siri e Google Assistant.

Sul fronte dell’autonomia, Jabra dichiara circa 6 ore per gli auricolari (con ANC attiva). Se invece l’utente disattiva la cancellazione del rumore può arrivare fino a 8 ore di ascolto, con la possibilità di salire fino a 36 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre, con appena 5 minuti è possibile utilizzare gli auricolari per un’ora di riproduzione musicale.

Infine le Jabra Elite 10 Active sono certificate IP57 e sono dunque resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua e di sudore.

Jabra Elite 10: l’offerta Amazon

Jabra Elite 10 occupano la fascia alta dei prodotti a marchio Jabra e garantiscono una resa sonora di qualità e un grande comfort, rappresentando la scelta migliore per chi passa molte ore con le cuffiette o per gli sportivi, che possono allenarsi senza fastidi, quasi dimenticandosi di averli addosso.

Il prezzo di listino è di 249,99 euro ma con le ottime offerte Amazon il prezzo scende a 203,84 euro (-18%, -46,15 euro), lo sconto ideale per portare a casa un dispositivo di qualità al giusto prezzo.

