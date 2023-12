Redmi Buds 4 Active, grazie ad Amazon costano davvero pochissimo

Fonte foto: Redmi

Si possono acquistare un paio di auricolari wireless a meno di 20 euro? Grazie alle offerte Amazon è possibile e con una ricerca veloce sul celebre e-commerce ci si può imbattere in tantissimi prodotti in questa fascia di prezzo, ma non tutti sono validi.

Tra le soluzioni più interessanti e più apprezzate dal grande pubblico ci sono sicuramente le Redmi Buds 4 Active, gli auricolari low-cost di Redmi che garantiscono resistenza, audio di buona qualità e tante funzionalità che, di solito, non si ritrovano sui dispositivi di questa categoria.

Redmi Buds 4 Active – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore

Redmi Buds 4 Active: scheda tecnica

Le Redmi Buds 4 Active sono cuffie in-ear con driver dinamico da 12 mm e Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, sfruttando il microfono ad alta sensibilità sul dispositivo, riesce a rilevare il rumore ambientale riducendo le interferenze, per isolare (quasi) completamente l’utente da ciò che lo circonda.

Stesso discorso anche in chiamata, con le Redmi Buds 4 Active che possono rimuovere il rumore ambientale, mettendo in evidenza la voce del parlante, per conversazioni sempre chiare in qualsiasi contesto.

Presente anche la modalità a bassa latenza, sviluppata specificatamente per i gamer che, una volta attivata, garantisce un audio in-game più reattivo.

Utilizzando il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Goole Fast Pair) è possibile collegare questi auricolari ai device compatibili e, scaricando l’applicazione Xiaomi Earbuds, gestire al meglio tutte le varie funzionalità a disposizione.

Sugli auricolari non mancano nemmeno i comandi touch che, con un semplice tocco, consentono all’utente di gestire la musica in riproduzione e rispondere o riagganciare alle chiamate, senza prendere lo smartphone.

Sul fronte dell’autonomia, Xiaomi dichiara 5 ore di riproduzione musicale per i soli auricolari che salgono a utilizzando l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una carica di 10 minuti è possibile ottenere fino a due ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine le Redmi Buds 4 Active hanno la certificazione IPX4, che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua e di sudore provenienti da tutte le direzioni.

Redmi Buds 4 Active: l’offerta su Amazon

I Redmi Buds 4 Active sono auricolari low cost, da utilizzare nella vita di tutti i giorni, adatti soprattutto per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un device pratico e leggero, con una buona autonomia, resistente all’acqua e al sudore. In questo senso non guasta nemmeno la modalità di cancellazione attiva del rumore che, soprattutto in questa fascia di prezzo, è un plus non da poco.

Il prezzo di listino è di 29,99 euro ma grazie all’ottima offerta Amazon, per le prossime ore è possibile acquistare queste cuffiette a 19,99 euro (-33%, -10 euro), uno sconto davvero molto interessante che potrebbe fare gola a molti.

