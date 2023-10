Fonte foto: Jabra

Di cosa ha bisogno uno sportivo che, nemmeno durante gli allenamenti, vuole rinunciare alla propria musica preferita? Ha bisogno di auricolari robusti, resistenti all’acqua e al sudore, con un comfort e una vestibilità ottimali e che, chiaramente, possano isolarlo a dovere dai rumori ambientali ma permettergli, quando è necessario per la sicurezza, di attivare la modalità trasparenza.

A specifiche del genere corrispondono, generalmente, prodotti di fascia alta come gli auricolari Jabra Elite 7 Active, un prodotto pensato specificatamente per gli atleti e che, per le prossime ore, è al minimo storico su Amazon e può essere acquistato a un prezzo davvero stracciato.

Jabra Elite 7 Active: scheda tecnica

I Jabra Elite 7 Active sono auricolari in-ear con driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza 20 Hz–20 kHz, dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) che, sfruttando i microfoni sulle cuffiette e gli algoritmi dell’azienda danese, consente di eliminare efficacemente il rumore ambientale.

Disponibile anche la modalità Trasparenza (chiamata in questo caso HearThrough) che, però, permette all’utente anche di mantenere la percezione di ciò che lo circonda, permettendogli di ascoltare i rumori esterni e le voci senza togliere le cuffiette. Per chi usa gli auricolari all’aperto, nel traffico cittadino, questa modalità è fondamentale per evitare incidenti pericolosissimi.

Di buon livello anche la resa sonora durante le chiamate, grazie ai 6 microfoni MEMS, agli algoritmi di riduzione del rumore in chiamata e alla rete SAATI Acoustex antivento, le voci sono sempre chiare e ben distinte dai rumori di fondo, anche all’esterno o in ambienti non particolarmente silenziosi.

Queste impostazioni, l’equalizzatore e tutto ciò che riguarda gli aggiornamenti software e lo stato degli auricolari possono essere monitorati con l’app Jabra Sound+, disponibile per gli smartphone Android e iOS da connettere con il Bluetooth 5.2. Sempre dall’app si può anche accedere alla configurazione delle impostazioni per gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri.

Questi auricolari hanno i controlli touch e chi li indossa ha la possibilità di rispondere alle chiamate o riagganciare, e gestire in totale autonomia la riproduzione dei contenuti multimediali, con pochi semplici tap.

Sul fronte dell’autonomia Jabra promette, con l’ANC attivato, circa 8 ore di ascolto per i soli auricolari che sale fino a 30 ore utilizzando anche il case di ricarica. Inoltre, caricando gli auricolari per soli 5 minuti si ottiene un’ora aggiuntiva di riproduzione musicale.

Infine, trattandosi di un prodotto sviluppato appositamente per gli allenamenti (in e outdoor) c’è la certificazione IP57, che attesta la resistenza degli auricolari alla polvere e agli spruzzi d’acqua e di sudore.

In più, grazie alla tecnologia ShakeGrip, le cuffiette restano ben salde dentro l’orecchio anche durante la corsa o l’attività fisica.

Jabra Elite 7 Active: l’offerta Amazon

Jabra Elite 7 Active sono auricolari dalle grandi potenzialità, la soluzione ideale per chi cerca delle cuffie da utilizzare principalmente durante l’attività sportiva ma ottime anche per la vita di tutti i giorni.

Il prezzo di listino è di 179,99 euro, sicuramente giustificato dalla qualità del prodotto e dalle funzioni disponibili. Tuttavia, grazie all’ottima offerta Amazon, il prezzo scende a 99,99 euro (-44%, -80 euro), arrivando al minimo storico. E con uno sconto così, trovare di meglio non è proprio possibile.

