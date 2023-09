Redmi Buds 4 Active: gli auricolari ANC a prezzo stracciato

Fonte foto: Redmi

Gli auricolari Bluetooth sono diventati indispensabili nella vita delle persone che quotidianamente li indossano per riprodurre la propria musica preferita e per isolarsi dai rumori esterni. Il mercato offre soluzioni di ogni tipo a partire dai modelli low-cost, che rappresentano la scelta di milioni di utenti in tutto il mondo.

Per chi è in cerca di un paio di auricolari semplici, con un design minimale e con diverse funzionalità (tra cui l’ormai indispensabile Cancellazione attiva del rumore) la scelta non può che ricadere sulle Redmi Buds 4, un prodotto in grado di coniugare buone performance a un prezzo davvero basso. Grazie all’offerta su Amazon, è possibile portare a casa queste cuffie a meno di 20 euro e con uno sconto così trovare di meglio è molto difficile.

Redmi Buds 4 Active – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore

Redmi Buds 4 Active: scheda tecnica

I Redmi Buds 4 Active sono auricolari in-ear dalle dimensioni ridotte (31,1×20,9×22,5 mm) e dal peso contenuto (3,65 gr). Hanno driver da 12 mm che, sfruttando la tecnologia Xiaomi Acoustic Lab, promettono una buona qualità di riproduzione con alti cristallini e bassi profondi.

Questi auricolari hanno la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, tramite un microfono ad alta sensibilità, rileva il rumore ambientale cancellandolo per isolare (quasi) completamente l’ascoltatore da ciò che lo circonda.

Anche durante le chiamate le Redmi Buds 4 Active sono in grado di rimuovere il rumore ambientale, amplificando la voce, così da consentire una conversazione chiara anche in ambienti piuttosto rumorosi.

Un’altra delle caratteristiche interessanti di questi auricolari è la modalità a bassa latenza, da utilizzare mentre si gioca ai videogame con la promessa di un audio più reattivo.

Le funzionalità di cui sopra possono essere gestite dall’utente scaricando l’applicazione ufficiale Xiaomi Earbuds, che permette di regolare al meglio tutte le impostazioni del caso.

Per connettere questi auricolari con i vari dispositivi compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.3, con la possibilità di utilizzare anche Google Fast Pair per l’accoppiamento rapido con tutti i device Android.

La batteria ha una capacità di 440 mAh e garantisce circa 28 ore di autonomia (con la custodia di ricarica) e fino a 5 ore di riproduzione per i soli auricolari. In più con una carica di 10 minuti si possono ottenere fino a due ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine le Redmi Buds 4 Active sono certificate IPX4, una specifica che attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Redmi Buds 4 Active: l’offerta su Amazon

Le Redmi Buds 4 Active sono auricolari low cost, perfetti per un utilizzo quotidiano, specialmente in mobilità, pensate specificatamente per tutti quegli utenti che hanno bisogno di una soluzione pratica e leggera per ascoltare la propria musica.

Il prezzo di listino è di 29,99 euro, ed è già piuttosto contenuto per un prodotto del genere. Tuttavia grazie a Amazon si scende ancora fino a 19,99 euro (-33%, -10 euro) e un prezzo così è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Redmi Buds 4 Active – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore