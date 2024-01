Fonte foto: Amazon

JBL è un marchio che non ha bisogno di presentazioni e che da sempre è sinonimo di prodotti di qualità, robusti e affidabili. E non sono da meno gli auricolari true wireless JBL TUNE 230NC che offrono agli utenti un sistema audio di buon livello e tutte le caratteristiche diventate ormai imprescindibili su un prodotto del genere come la Cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza.

Per le prossime ore, grazie all’ottima offerta su Amazon, il prezzo di queste cuffie scende addirittura sotto i 70 euro e con uno sconto del genere trovare di meglio è davvero molto difficile.

JBL TUNE 230NC – Auricolari in-ear – Con ANC e modalità Ambient Aware e TalkThru

JBL TUNE 230NC: scheda tecnica

I JBL TUNE 230NC sono auricolari in-ear con driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 kHz.

Tra le modalità a disposizione ci sono: la cancellazione attiva del rumore (ANC) che, sfruttando i due microfoni a bordo, elimina completamente i rumori ambientali isolando l’utente da ciò che lo circonda, la modalità Trasparenza (che JBL chiama Ambient Aware) che consente di percepire comunque l’ambiente circostante e la modalità TalkThru che, invece, permette di ascoltare le voci e conversare con altre persone anche senza dover togliere le cuffiette.

Gli auricolari sono dotati di 4 microfoni, che vengono usati per captare (e rimuovere, via software) i rumori di fondo. In questo modo le telefonate sono più pulite, anche in ambienti non molto silenziosi. Con la funzione VoiceAware, inoltre, è possibile anche regolare il volume della propria voce in cuffia e gestire al meglio le telefonate in base alle proprie esigenze.

Per personalizzare al meglio queste impostazioni si possono collegare gli auricolari al proprio smartphone (tramite Bluetooth) e, tramite l’app JBL Headphone (disponibile per Android e iOS), regolare il funzionamento delle cuffiette come si preferisce, con la possibilità di accedere anche alle funzioni dell’equalizzatore.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di circa 8 ore di ascolto per i soli auricolari (con ANC) che sale fino a 10 ore spegnendo la cancellazione del rumore. Utilizzando anche la custodia di ricarica l’autonomia sale a 40 ore con ANC disattivato. Inoltre, con soli 10 minuti di ricarica è possibile ottenere due ore in più di riproduzione musicale.

Infine le cuffiette sono certificate IPX4 e sono, quindi, resistenti agli spruzzi d’acqua e al sudore.

JBL TUNE 230NC: l’offerta Amazon

JBL TUNE 230NC sono auricolari di buona qualità, pensati per tutti coloro che hanno una vita dinamica e, passando molte ore fuori casa, hanno bisogno di un prodotto robusto e dalla grande autonomia.

Il prezzo di listino è di 99,99 euro ma, grazie ad Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 66,89 euro (-33%, -33,10 euro) rendendo questi auricolari davvero convenienti.

JBL TUNE 230NC – Auricolari in-ear – Con ANC e modalità Ambient Aware e TalkThru