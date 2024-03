A questo prezzo gli auricolari Philips sono un vero affare

Gli auricolari Philips sono un prodotto essenziale ed economico, l’ideale per chi non ha particolari esigenze e vuole un prodotto per la vita di tutti i giorni

Fonte foto: Philips

Quando si parla di auricolari Bluetooth è facile perdersi in un mercato pieno di prodotti che si rivolgono a tutte le categorie di ascoltatori, dagli audiofili in cerca del sound perfetto e fino ad arrivare all’utente più generalista, che vuole solo ascoltare musica mentre è in giro, o mentre si allena, e fare telefonate a mani libere.

E proprio a questa seconda categoria di consumatori si rivolge il settore delle cuffiette low-cost, un contesto popolato da dispositivi semplici e senza fronzoli, che puntano tutto su un costo davvero irrisorio.

Tra le offerte Amazon più interessanti, spicca sicuramente quella per gli auricolari Philips TAT2206BK/00, ottimi per chi non cerca funzioni complicate e vuole essenzialmente un paio di cuffie affidabili e che costino poco.

Philips TAT2206BK/00 – Auricolari in-ear

Auricolari Philips: scheda tecnica

Le Philips TAT2206BK/00 sono auricolari in-ear con driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Sono un prodotto davvero semplice e intuitivo, con poche ed essenziali le caratteristiche offerte agli utenti, come la possibilità di effettuare chiamate anche con un solo auricolare, mentre l’altro è in carica. Una funzione utile per chi utilizza molto questi device per telefonare e vuole mantenere sempre carica almeno una delle due cuffiette.

Presenti anche i controlli touch che permettono di gestire la musica in riproduzione e i volumi, di attivare gli assistenti vocali e di rispondere e riagganciare alle chiamate. Per connettere le cuffie al proprio smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.0.

Non c’è un algoritmo di cancellazione attiva del rumore, ma questa mancanza non sarà grave per il tipo di utente a cui si rivolgono queste cuffiette economiche Philips.

L’autonomia stimata da Philips è di circa 6 ore di riproduzione di contenuti musicali per i soli auricolari con la possibilità di salire a 12 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una carica di 15 minuti è possibile ottenere un’ora di riproduzione aggiuntiva.

Presente, infine, la certificazione IPX4 che attesta la resistenza di queste cuffiette schizzi d’acqua e al sudore.

Auricolari Philips: l’offerta su Amazon

Gli auricolari Philips sono un prodotto essenziale e molto economico, l’ideale per chi non ha particolari esigenze e vuole un dispositivo da utilizzare in modo semplice, che sia resistente e abbia una buona autonomia.

Per acquistare queste cuffiette bisogna spendere 49,99 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende fino a 28,99 euro (-42%, -21 euro) e a questo prezzo così basso è veramente difficile trovare altri auricolari di buona marca.

Philips TAT2206BK/00 – Auricolari in-ear