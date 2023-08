Redmi Buds 3 Lite: le cuffiette a prezzo stracciato

Fonte foto: Redmi

Gli auricolari wireless sono diventati ormai accessori indispensabili e, vista la grande varietà di modelli in commercio, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Naturalmente, al fianco dei device di fascia alta ci sono tutta una serie di alternative low-cost che possono comunque dare delle buone soddisfazioni, soprattutto per chi cerca cuffie da utilizzare nel quotidiano tra musica, allenamenti e un po’ di relax dal logorio della vita moderna.

Tra i prodotti più interessanti troviamo i Redmi Buds 3 Lite, device entry level, disponibili su Amazon a un prezzo davvero irrisorio, addirittura sotto i 20 euro, l’occasione perfetta insomma per farsi un regalo di cui non si potrà più fare a meno.

Redmi Buds 3 Lite

Redmi Buds 3 Lite: scheda tecnica

Gli auricolari in-ear Redmi Buds 3 Lite sono dispositivi leggeri (circa 4,2 grammi per auricolare) e dalle dimensioni estremamente contenute, perfetti insomma per essere portati in giro facilmente e per essere indossati anche per molte ore senza alcuna difficoltà.

Hanno un driver dinamico da 6 mm che garantisce una buona qualità sonora, con bassi profondi e alti brillanti. Ideali soprattutto per chi non ha bisogno di una qualità di riproduzione particolare ma cerca un paio di cuffie per ascoltare musica nel tempo libero o per guardare i propri contenuti preferiti sulle varie piattaforme di streaming.

Per connettere le Redmi Buds 3 Lite allo smartphone, o agli altri device compatibili, si utilizza il Bluetooth 5.2, che permette connessioni molto stabili, un consumo energetico ridotto e una grande semplicità di pairing con tutti i dispositivi a disposizione dell’utente.

Presente anche una modalità a bassa latenza che rende più reattivo l’audio soprattutto con i videogiochi. La batteria degli auricolari è da 36 mAh e il produttore assicura un’autonomia di circa 5 ore di ascolto senza utilizzare la custodia di ricarica. Utilizzando l’apposito case, invece, l’autonomia arriva a circa 18/20 ore.

Tra le particolarità di questo modello, anche la presenza di un sistema di cancellazione attiva del rumore, limitato però solo alle chiamate, con una buona resa sonora anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Molto interessanti anche le funzioni touch che permettono di gestire la riproduzione dei contenuti direttamente dagli auricolari: un click per mettere in pausa l’ascolto, due click per rispondere a una chiamata e tre click di rifiutarla.

Infine è presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza di questi dispositivi alla polvere e agli spruzzi d’acqua e di sudore provenienti da tutte le direzioni.

Redmi Buds 3 Lite: l’offerta su Amazon

I Redmi Buds 3 Lite sono un prodotto low-cost che, nonostante una scheda tecnica essenziale, riesce comunque a conquistare gli utenti, soprattutto quelli che cercano un paio di auricolari che siano leggeri, semplici e molto robusti.

Il prezzo di listino è già piuttosto contenuto e per acquistare le Redmi Buds 3 Lite bisogna spendere 29,99 euro. Tuttavia con le offerte su Amazon è possibile portare a casa queste cuffie a 16,5 euro (-45%, -13,5 euro) e uno sconto così deve essere colto al volo.

