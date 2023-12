Le cuffiette Redmi Buds 4 Lite, grazie a Amazon, scendono al minimo storico

Fonte foto: Redmi

Gli auricolari low-cost sono un prodotto ormai di uso comune e non sorprende, quindi, che sempre più brand abbiano lanciato sul mercato i propri modelli economici per gli utenti che cercano semplicità e convenienza.

Tra i migliori device in commercio troviamo sicuramente le Redmi Buds 4 Lite, la proposta entry level del colosso cinese della tecnologia Xiaomi che proprio in queste ore è su Amazon al minimo storico, con un prezzo davvero irripetibile.

Redmi Buds 4 Lite – Auricolari semi in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Redmi Buds 4 Lite: scheda tecnica

Le Redmi Buds 4 Lite sono cuffie semi in-ear (cioè senza il gommino da infilare all’interno dell’orecchio) con driver dinamici da 12 mm e tecnologia Xiaomi Acoustic Lab, che promette una bassa distorsione e una qualità di riproduzione con alti cristallini e bassi profondi.

Tra le particolarità di questi auricolari, la modalità di Cancellazione del rumore AI (solo per le chiamate) che, sfruttando gli algoritmi proprietari riesce a riconoscere la voce umana e ad amplificarla, riducendo il rumore ambientale anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Presente anche una modalità a bassa latenza, da utilizzare con computer e console per un audio più reattivo durante le sessioni di gaming.

Per gestire queste funzionalità si passa dall’applicazione ufficiale Xiaomi Earbuds, che permette all’utente di regolare al meglio il dispositivo. Chiaramente per connettere queste cuffie auricolari con i diversi device si può utilizzare il Bluetooth 5.3, presente anche la funzione Google Fast Pair per l’accoppiamento rapido con tutti i device Android.

Non mancano nemmeno i comodissimi controlli touch che consentono di gestire la riproduzione dei contenuti, rispondere e riagganciare le chiamate, direttamente dalle cuffie, senza il bisogno di prendere in mano lo smartphone.

Per quanto riguarda l’autonomia, Redmi dichiara circa 5 ore di riproduzione per i soli auricolari e 20 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. In più con una carica di 10 minuti si possono ottenere fino a due ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine le Redmi Buds 4 Active sono certificate IP54 e sono, dunque, resistenti alla polvere e agli schizzi d’acqua e di sudore.

Redmi Buds 4 Lite: l’offerta su Amazon

Le Redmi Buds 4 Lite sono auricolari low cost, perfetti per gli utenti che non hanno particolari esigenze e sono alla ricerca di un dispositivo semplice e robusto da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Parliamo di un prodotto funzionale che punta tutto su una grande semplicità, un design moderno e curato e, naturalmente, un costo estremamente vantaggioso.

Di listino le Redmi Buds 4 Lite costano 29 euro, un prezzo già molto contenuto e, davvero, adatto a tutte le tasche. Tuttavia con le offerte Amazon si scende fino a 18,49 euro (-36%, -10,51 euro) econ uno sconto così l’affare è servito.

Redmi Buds 4 Lite – Auricolari semi in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata