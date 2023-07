Redmi Buds 4 Lite: impossibile spendere meno per delle buone cuffiette

Fonte foto: Redmi/Weibo

Quando si acquistano degli auricolari wireless, l’offerta è davvero molto vasta e in commercio è possibile trovare dispositivi adatti a soddisfare davvero qualsiasi esigenza. Tuttavia, per l’utente che non ha bisogno di particolari funzioni e cerca una soluzione che sappia garantire audio di buona qualità, semplicità di utilizzo e convenienza, la cosa si complica e scegliere un prodotto entry-level sbagliato potrebbe deludere le aspettative.

Per andare sul sicuro, si può optare per i Redmi Buds 4 Lite, gli auricolari low-cost di Redmi capaci di coniugare un costo bassissimo a una buona qualità. Grazie a Amazon, tra l’altro, il prezzo è ancora più basso e trovare di meglio potrebbe essere davvero difficile.

Redmi Buds 4 Lite – Auricolari semi in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Redmi Buds 4 Lite: scheda tecnica

I Redmi Buds 4 Lite sono auricolari true wireless di tipo semi in-ear, che possono cioè essere infilati all’interno dell’orecchio ma senza il gommino che lo tappa completamente. Sono dispositivi estremamente leggeri che, grazie ai loro 3,9 grammi (per ciascun auricolare), garantiscono il massimo comfort a chi li indossa anche per molte ore al giorno.

Hanno driver dinamici da 12 millimetri con un diaframma a doppio strato per una riproduzione sonora di buon livello, con una forte riduzione della distorsione, bassi corposi e alti brillanti. Presente naturalmente anche una buona cancellazione del rumore durante le chiamate, che grazie al microfono ad alta sensibilità e all’algoritmo basato su AI, riesce a rendere le conversazioni sempre nitide anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per connettere questi auricolari ai vari dispositivi compatibili si utilizza il Bluetooth 5.3, con la possibilità di associare più device contemporaneamente. Grazie proprio al Bluetooth 5.3 è possibile utilizzare anche una modalità in bassa latenza, perfetta per un audio più reattivo durante le sessioni di gaming. Disponibile anche Google Fast Pair per accoppiare rapidamente gli auricolari ai vari dispositivi Android.

Anche sul piano dell’autonomia questi auricolari garantiscono buone performance arrivando a circa 20 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica, scendendo a 5 ore per i soli auricolari. Grazie alla ricarica rapida per passare da 0 a 100% bastano meno di due ore. Infine sulle Redmi Buds 4 Lite è presente la certificazione IP54 che attesta la resistenza degli auricolari a schizzi d’acqua e alla polvere.

Redmi Buds 4 Lite: l’offerta Amazon

i Redmi Buds 4 Lite sono auricolari economici ma che, nonostante un prezzo davvero contenuto, sorprendono piacevolmente, rappresentando una soluzione piuttosto valida per chi ha bisogno di un dispositivo leggero, robusto e semplice da utilizzare.

Il prezzo di listino è di 34,99 euro, già piuttosto contenuto per un prodotto del genere. Tuttavia grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare i Redmi Buds 4 Lite a un costo ancora più conveniente, arrivando a 23,79 euro (-32%, -11,20 euro) un piccolo sconto che permette di risparmiare qualcosa per acquistare un prodotto davvero interessante.

