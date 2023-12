Samsung Galaxy Buds FE: con uno sconto del genere, l'offerta è servita

Fonte foto: Samsung

Ogni giorno sono centinaia le offerte Amazon pronte a soddisfare anche i consumatori più esigenti, offrendo loro moltissimi prodotti di qualità a prezzi davvero stracciati.

La selezione è davvero vasta e, più spesso di quanto si crede, a finire in sconto sono anche i device più recenti, arrivati sul mercato da poche settimane e già in fortissimo ribasso per la gioia di molti utenti.

Tra le offerte più interessanti di oggi troviamo le Samsung Galaxy Buds FE, i nuovi auricolari del colosso sudcoreano che per le prossime ore possono essere acquistati a un prezzo davvero irripetibile.

Samsung Galaxy Buds FE Cuffie Bluetooth True Wireless, Cancellazione attiva dei rumori (ANC), Fit Ergonomico, 3 Microfoni, Controlli touch, Bassi profondi, Graphite 2023 [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari in-ear dal design particolarissimo, caratterizzato dalle "Wing Tip", una forma che richiama una specie di ala, progettata appositamente dal colosso sudcoreano per far aderire le cuffiette all’orecchio per una maggiore stabilità.

Tra le modalità sul dispositivo troviamo, naturalmente, Cancellazione attiva del rumore (ANC), per isolare completamente l’utente dai suoni circostanti e la modalità Ambient sound, la classica modalità Trasparenza, che permette comunque di percepire i suoni ambientali e le voci senza il bisogno di togliere le cuffie dalle orecchie.

Con le Samsung Galaxy Buds FE è possibile utilizzare anche l’assistente vocale Bixby, per gestire le funzionalità del device semplicemente coi comandi vocali.

Queste modalità di utilizzo e l’equalizzatore possono essere gestite al meglio tramite l’app ufficiale Galaxy Wearable, che permette all’utente di regolare le impostazioni delle cuffie utilizzando, ovviamente, il proprio smartphone (connesso tramite il Bluetooth 5.2 ). Sempre dall’app si può accedere alla funzione Smarrito che aiuta il proprietario a geolocalizzare gli auricolari in caso di furto o smarrimento.

Sugli auricolari troviamo anche un’area sensibile al tocco, per gestire le modalità di riproduzione semplicemente con i gesti o rispondere e riagganciare alle chiamate senza il bisogno di prendere il cellulare dalla tasca. Interessante anche la presenza di un sensore di prossimità che rileva quando il dispositivo viene allontanato dall’orecchio, interrompendo in automatico la riproduzione.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia dichiarata da Samsung, parliamo di 8,5 ore per i soli auricolari mentre, utilizzando anche la custodia di ricarica, si sale fino a 30 ore (con ANC disattivato). Con l’ANC attivo, invece, l’autonomia è di 6 ore per i soli auricolari e 21 ore con la custodia.

Samsung Galaxy Buds FE: l’offerta su Amazon

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE nascono come un prodotto low-cost (la Fan Edition, appunto) pur avendo molte caratteristiche interessanti che non sempre si trovano in questa fascia di prezzo.

Principalmente sono cuffie per l’utilizzo quotidiano ma, grazie alla ben nota qualità dei device a marchio Samsung, possono andare ben oltre, riuscendo a soddisfare anche le aspettative dell’ascoltatore più esigente, mantenendo comunque un prezzo piuttosto accessibile.

Di listino le Samsung Galaxy Buds FE costano 109 euro, ma con le offerte Amazon per le prossime ore scendono fino a 69,99 euro (36%, -39 euro), l’occasione perfetta per comprare un nuovo paio di auricolari true wireless di buona fattura a un prezzo davvero molto interessante.

