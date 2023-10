Samsung Galaxy Buds FE ufficiali: ANC e trasparenza a prezzo super

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Durante l’evento di Samsung in cui il colosso sudcoreano ha presentato il nuovo smartphone Samsung Galaxy S23 FE e i tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+, hanno trovato posto anche gli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds FE.

Parliamo di un paio di cuffiette perfette per l’utilizzo quotidiano e immaginate da Samsung per integrarsi alla perfezione con tutti i nuovi device presentati e, chiaramente, anche con quelli già presenti in catalogo.

Samsung Galaxy Buds FE Cuffie Bluetooth True Wireless, Cancellazione attiva dei rumori (ANC), Fit Ergonomico, 3 Microfoni, Controlli touch, Bassi profondi, Graphite 2023 [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

I Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari in-ear, con gommino in silicone, che misurano 17,1×19,2×22,2 mm e dal peso di 5,6 g. La custodia di ricarica, invece, misura 50×27,7×50 mm per 40 g.

Come anticipato dalle indiscrezioni sul design sulle cuffie troviamo le "Wing Tip", una dettaglio in silicone a forma di ala che serve ad agganciare meglio la cuffietta all’orecchio e garantire aderenza e stabilità nell’utilizzo.

Sfruttando i tre microfoni su ogni auricolare e i sofisticati algoritmi dell’azienda sudcoreana, le Samsung Galaxy Buds FE offrono all’utente la Cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità Ambient sound, che permette di ascolare ciò che ci accade intorno, senza il bisogno di togliere le cuffie.

I dispositivi possono essere utilizzati anche con l’assistente vocale Bixby, che permette all’utente di attivare diverse funzionalità smart, semplicemente utilizzando i comandi vocali.

Tutte queste caratteristiche possono essere gestite utilizzando l’applicazione Galaxy Wearable, connettendosi ai vari device compatibili tramite il Bluetooth 5.2.

Molto interessante la funzione Smarrito che consente di ritrovare gli auricolari e, in caso fossero vicino a un altro device Samsung, si possono inviare tutte le informazioni di contatto affinché vengano restituiti. Oltretutto, in caso l’utente esca di casa senza le cuffie, è possibile ricevere una notifica che lo avviserà della cosa.

Naturalmente c’è anche un’area sensibile al tocco, attraverso la quale si possono gestire le funzionalità degli auricolari e, ad esempio, mandare avanti un brano, mettere in play o in pausa, rispondere a una chiamata e riattaccare.

Inoltre, su ogni cuffia c’è anche un sensore di prossimità che rileva quando l’utente allontana il dispositivo dall’orecchio interrompendo in automatico la riproduzione musicale.

Sul fronte dell’autonomia Samsung promette fino a 8,5 ore di ascolto per i soli auricolari, che salgono a 30 ore utilizzando anche il case di ricarica (con ANC disattivato). Mantenendo, invece, attive le funzionalità di cancellazione del rumore, l’autonomia scende a 6 ore per i soli auricolari e a 21 con l’apposita custodia.

Samsung Galaxy Buds FE: prezzo e disponibilità

Le Samsung Gaalxy Buds FE sono già disponibili sul sito ufficiale di Samsung e su Amazon nei colori Graphite e White, al prezzo suggerito di 109 euro.

