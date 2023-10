Sennheiser Momentum True Wireless 3: super cuffie con lo sconto

Fonte foto: Sennheiser

È possibile acquistare un paio di auricolari di fascia alta senza spendere un capitale? La risposta è semplice: sì, se ci si affida alle offerte Amazon. E proprio sul celebre e-commerce per le prossime ore troviamo in offerta le Sennheiser Momentum True Wireless 3, che possono essere acquistate per poco più di 200 euro, un prezzo irripetibile per un prodotto di qualità e dotato delle ultime tecnologie disponibili.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 - Cuffie Bluetooth in-ear, Per musica e telefonate, Con cancellazione attiva del rumore, Ricarica wireless Qi, Durata della batteria di 28 ore, Grafite

Sennheiser Momentum True Wireless 3: scheda tecnica

I Sennheiser Momentum True Wireless 3 sono auricolari in-ear, hanno un trasduttore TrueResponse (prodotto direttamente dall’azienda tedesca) con driver da 7 mm e con risposta in frequenza 5 Hz – 21 kHz.

Le cuffie hanno anche una modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, sfruttando i tre microfoni a bordo e i sofisticati algoritmi dell’azienda produttrice, si adatta rapidamente a qualsiasi ambiente, riducendo il rumore e isolando completamente l’utente da ciò che lo circonda.

Un’altra particolarità di questi auricolari è la modalità di personalizzazione del suono che permette di avviare un test di ascolto guidato per regolare in totale autonomia le impostazioni di riproduzione per ottenere un sound che si adatta specificatamente alle esigenze di ciascun utente.

Anche in tema di chiamate Sennheiser promette una buona qualità, grazie ai tre microfoni MEMS in dotazione (utilizzati per captare meglio la voce) e la tecnologia beamforming che ha il compito di eliminare i rumori di fondo, per una migliore qualità nella conversazione.

Per gestire le varie impostazioni di cui sopra si può utilizzare l’applicazione Sennheiser Smart Control (disponibile per Android e iOS) che permette di controllare in maniera facile e veloce gli auricolari e di accedere anche all’equalizzatore. Chiaramente, per collegare le cuffiette ai dispositivi compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.2.

Sul fronte dell’autonomia l’azienda tedesca promette 7 ore di ascolto per i soli auricolari che salgono a 28 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Per una carica completa è necessaria circa 1 ora e mezza, mentre con una ricarica di soli 10 minuti è possibile ottenere fino a 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

Presente infine la certificazione IPX4, che attesta la resistenza delle sole cuffiette agli schizzi d’acqua, cosa che le rende adatti anche per chi pratica attività sportiva.

Sennheiser Momentum True Wireless 3: l’offerta su Amazon

I Sennheiser Momentum True Wireless 3 sono auricolari di fascia alta, realizzati con materiali di qualità e sviluppati per garantire un sound di alto livello in qualsiasi condizione d’utilizzo. Parliamo di un prodotto ideale soprattutto per la mobilità, grazie all’efficiente modalità di cancellazione del rumore che si adatta facilmente anche a contesti non particolarmente silenziosi.

Il prezzo di listino di queste cuffie è di 259,90 euro, giustificabile naturalmente dalle ottime performance che caratterizzano tutti i prodotti dell’azienda tedesca. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon il prezzo scende a 200,64 euro (-23%, -59,26 euro) l’occasione perfetta per chi è in cerca di un paio di auricolari di fascia alta da acquistare senza alcun dubbio.

