Black Friday Amazon: le migliori cuffie in offerta

Sono diventate un accessorio fondamentale nella vita di tutti i giorni: occupano poco spazio, le puoi mettere in tasca o dentro lo zaino e all’occorrenza sono sempre pronte a darci il loro aiuto. Per chi non lo avesse capito, stiamo parlando delle cuffie wireless, un dispositivo che che in questi anni è diventato sempre più importante e sempre più acquistato dalle persone. Oramai le utilizziamo per ascoltare la musica mentre si è in viaggio o mentre ci si allena o si va al lavoro, durante le chiamate di lavoro o semplicemente per rilassarsi quando si è in casa e si vuole ascoltare il proprio podcast preferito. Sul mercato di modelli se ne trovano a centinaia, tutti con caratteristiche, forme e prezzi diversi. E logicamente per il Black Friday non potevano mancare delle offerte ad hoc con sconti incredibili per alcuni dei modelli più amati.

Non solo AirPods (trovi anche quelle in offerta con un buono sconto), ma soprattutto cuffie Sennheiser al minimo storico con uno sconto che supera il 50% che ti permette di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. In offerta ci sono anche dei modelli lowcost per chi vuole spendere poco: con meno di 30€ acquisti delle cuffie wireless compatibili con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del Black Friday e le trovi ordinate per prezzo.

Cuffie Bluetooth

Partiamo con un paio di cuffie alla portata di tutti e che trovi in offerta con a un prezzo eccezionale. Si tratta di un modello lowcost disponibile con l’offerta Blakc Friday a 29,49€, con uno sconto del 58%. Inoltre, acquistandone due paia ottieni uno sconto extra del 10%. La qualità audio è veramente buona grazie a un driver dinamico dalla grandezza di 13mm e alla cancellazione del rumore con intelligenza artificiale. Suono nitido e autonomia fino a 48 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono molto leggere e comode da indossare: si adattano alla perfezione alla forma dell’orecchio. A questo prezzo sono un vero affare.

Cuffie Bluetooth

Realme Buds Air 3 Neo

Altra soluzione lowcost per chi vuole spendere pochissimo per gli auricolari Bluetooth. Sempre per il Black Friday di Amazon trovi le cuffie Redmi Buds Air 3 Neo in offerta a un prezzo di 22,99€, con uno sconto di quasi il 50% rispetto a quello di listino. Supportano il Dolby Atmos per assicurare la massima qualità del suono e hanno anche la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale durante le chiamate. I bassi sono vibranti grazie al driver dinamico da 10mm. Il design della camera di risonanza è brevettato da realme per massimizzare il potenziale dell’amplificatore dinamico. La batteria assicura un’autonomia prolungata. Compatibili con qualsiasi smartphone. Un’ottima scelta se vuoi spendere pochissimo.

Realme Buds Air 3 Neo

Philips Audio SHC5200/10

Ottima promo per queste cuffie sovrauricolari Philips. Questa settimana sono in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 44% che ti permette di pagarle solamente poco più di 30€. Il driver dinamico è da ben 32 mm e assicura un’ottima qualità del suono, sia degli alti sia dei bassi. Il design è molto leggero e grazie alla fascetta interna presente nel padiglione si adattano perfettamente alla forma della tua testa. I materiali sono di ottima qualità e soprattutto resistenti.

Philips Audio SHC 5200/10

Oppo Enco Free2i

Saliamo un po’ di prezzo e di qualità con questi ottimi auricolari Bluetooth Oppo Enco Free2i. Sono dotate di un processore ad alte prestazioni che ti permette di gestire una banda di frequenza più ampia e di cancellare tutto il rumore di sottofondo che ti può dare fastidio mentre ascolti la musica o i tuoi podcast preferiti. E la tecnologia Active Noise Cancellation permette di personalizzare la cancellazione del rumore. La qualità audio è molto elevata e anche la ricezione della voce durante le chiamate, sempre grazie alla cancellazione del rumore. Gli auricolari Oppo hanno anche ricevuto la certificazione IP54: puoi utilizzarli durante la pioggia senza avere il timore di rovinarli. La batteria assicura un’autonomia fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Le trovi praticamente a metà prezzo e costano meno di 50€.

Oppo Enco Free2i

Sony WF-C500

Sulla stessa fascia di prezzo rispetto al modello precedente trovi anche le Sony WF-C500. Si tratta di cuffie true wireless con ricarica rapida e batteria fino a 24 ore. Ottima vestibilità e si adattano alla perfezione al tuo orecchio, garantendo la massima stabilità anche durante gli allenamenti o mentre cammini. La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine di Sony riporta la musica digitale il più vicino possibile alla registrazione originale, in modo da ascoltare i tuoi artisti preferiti con la massima qualità possibile. Sono resistenti all’acqua come garantito dalla certificazione IPX4. Con l’offerta Blakc Friday di Amazon le paghi 42,73€, molto meno di metà prezzo rispetto a quello consigliato.

Cuffie Sony WF-C500

Sennheiser HD 450Se

Sono tra le cuffie over-ear più vendute su Amazon in questo Black Friday. E ci vuole molto poco per capirlo. Stiamo parlando delle Sennheiser HD 450Se che trovi in offerta con il 53% di sconto e risparmi 120€ rispetto al prezzo consigliato. Un modello top di gamma che "abbraccia" tutta la testa e copre il padiglione auricolare. Supporta il codec audio di alta qualità AAC e AptX Low Latency, per una perfetta sincronia dell’audio con il video che stai guardando. La cancellazione attiva del rumore elimina qualsiasi interferenza proveniente dall’esterno per darti la possibilità di concentrarti solamente su quello che stai ascoltando. Puoi anche controllare lo smartphone utilizzando Google Assistente o Alexa. Hai anche il supporto dell’app di Sennheiser, che include un equalizzatore, la modalità podcast e gli aggiornamenti firmware.

Sennheiser HD 450Se

Sennheiser HD 599

Altro modello Sennheiser, ma leggermente differente. Queste Sennheiser HD 599 hanno un design particolare, con apertura sul retro che le rende più ergonomiche e incanala il segnale audio direttamente nelle orecchie. La fascia è imbottita per regalarti il massimo comfort nelle lunghe sessioni di ascolto. Si tratta di cuffie premium con pochi eguali sul mercato, soprattutto oggi che le trovi con uno sconto del 60% a 79,99€. Un affare da non lasciarsi sfuggire.

Sennheiser HD 599

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Sconto super per le Samsung Galaxy Buds2 Pro, cuffie top di gamma dirette concorrenti delle AirPods Pro. La qualità del suono è veramente elevata e il suono nitido, con ogni tipologia di canzone o contenuto sonoro. Ottime anche per fare chiamate di lavoro o per sentire i propri amici e familiari. La cancellazione del rumore avanzata è un piccolo gioiellino tecnologico: traccia ed elimina efficacemente il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come quello del vento. Con la tecnologia 360 Audio Intelligent, il suono ti circonda e ti sembrerà di essere sempre al cinema. Il design ergonomico le rende perfette per qualsiasi orecchio. Per il Black Friday le trovi a un prezzo di 129€ con uno sconto del 44%. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Beats Solo3

Potevano mancare in una guida alle migliori cuffie da acquistare al Black Friday un modello Beats? Certo che no. E allora ecco le Beats Solo 3 che trovi con uno sconto del 31% e le paghi 159€. Si tratta di un modello "entry level" di Beats, ma assicura comunque una qualità elevata del suono, a partire dai bassi che sono veramente notevoli. Il merito è anche del processore Apple W1, lo stesso che trovi su alcuni modelli di AirPods. L’autonomia è fino a 40 ore e sono compatibili con qualsiasi dispositivo, anche tablet e computer. Design semplice e sono costruite con materiale di ottima qualità. A questo prezzo sono un vero affare. Puoi pagarle in 5 rate a tasso zero.

Beats Solo3

Apple AirPods terza generazione

Le cuffie più desiderate in offerta speciale. Su Amazon trovi anche le AirPods di terza generazione in promo con un ottimo sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e attivabile nella pagina prodotto. Sugli auricolari wireless di Amazon c’è poco da dire: audio spaziale personalizzato con rilevamento della posizione della testa per metterti sempre al centro del suono. Grazie all’equalizzatore puoi impostare il suono in base alle tue preferenze e sono anche impermeabili. La qualità delle chiamate è elevatissima.

Apple AirPods di terza generazione

Sony WH-1000XM4

Se sei un audiofilo, questo paio di cuffie ti renderà felice. Tra i modelli in offerta per il Black Friday ce ne sono anche alcuni premium, come queste Sony WH-1000XM4 disponibili praticamente a metà prezzo. Lo sconto è esageratissimo e fai un super affare. La tecnologia di cancellazione del rumore è una delle migliori che puoi trovare sul mercato, anche grazie al processore noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto e al nuovo chip Bluetooth. Supportano Hi-Res Audio e ottimizzano i file musicali compressi per assicurarti sempre la miglior qualità del suono possibile. Se mentre stai ascoltando la musica cominci a parlare, le cuffie mettono in pausa l’audio per non farti perdere nemmeno una nota. L’autonomia è di circa 30 ore.

Sony WH-1000XM4

Sennheiser MOMENTUM 4

Sullo stesso range di prezzo e di qualità rispetto a quelle precedenti trovi anche le Sennheiser MOMENTUM 4. Per il Black Friday le trovi in offerta con uno sconto del 37%, risparmiando ben 150€ sul prezzo di listino. Sono comodissime da indossare e assicurano la massima risoluzione audio grazie al caratteristico sound Sennheiser e ai trasduttori da 42mm. Puoi anche personalizzare l’audio tramite l’app Sennheiser Smart Control. Non manca logicamente la cancellazione adattiva del rumore ed è presente anche la modalità Trasparenza per restare in contatto con l’ambiente che ti circonda. Comfort eccezionale e autonomia fino a 60 ore.

Sennheiser MOMENTUM 4

