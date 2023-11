Fonte foto: Sony

Quando si parla di auricolari, Sony è tra i brand più apprezzati dagli utenti, perché capace di portare sul mercato prodotti dalle grandi potenzialità adatti anche al pubblico più esigente che non vuole scendere a compromessi. Chiaramente a una qualità del genere fanno seguito prezzi non proprio accessibili che, seppur giustificati dalle ottime specifiche tecniche, potrebbero scoraggiare l’acquisto.

Fortunatamente, però, grazie a Amazon è possibile trovare ottimi prodotti con sconti davvero interessanti, come i Sony WF-1000XM5 che per le prossime ore scendono al minimo storico a meno di 300 euro.

Sony WF-1000XM5 – Auricolari in-ear ANC – Digital Sound Enhancement Engine Extreme e Adaptive Sound Control

Sony WF-1000XM5: caratteristiche tecniche

I Sony WF-1000XM5 sono auricolari in-ear con Dynamic Driver X da 8,4 mm. Sono certificati Hi-Res audio e sono compatibili con l’audio wireless ad alta risoluzione con codifica a LDAC, per una riproduzione sonora in altissima qualità.

Tra le particolarità del dispositivo la tecnologia di Sony Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme) che, sfruttando i sofisticati algoritmi AI di Sony, interviene sui contenuti in riproduzione ripristinando una qualità quanto più simile al formato d’origine, anche se il flusso audio è molto compresso.

Tra le altre specifiche non manca, naturalmente, un sistema di Cancellazione attiva del rumore (ANC), che sfruttando i microfoni integrati e il processore dedicato HD QN1e elimina i rumori dell’ambiente circostante durante la riproduzione musicale. La modalità Ambientale, invece, utilizza i microfoni feedforward per consentire all’utente di percepire ciò che lo circonda senza dover togliere il dispositivo dalle orecchie.

Grazie al sistema Adaptive Sound Control questi auricolari si adattano automaticamente al contesto in cui si trovano e, sfruttando l’intelligenza artificiale, regolano le impostazioni di riproduzione per un ascolto sempre cristallino, anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per quanto riguarda le chiamate le Sony WF-1000XM5 utilizzano la tecnologia Precise Voice Pickup che amplifica la voce e riduce i rumori ambientali per una comunicazione chiara e senza interferenze. Grazie ai microfoni a conduzione ossea, inoltre, gli auricolari rilevano ancora più precisamente la voce umana contribuendo migliorare la resa sonora.

Tutte queste impostazioni possono essere controllate con l’app Headphones Connect che permette all’utente di gestire pienamente gli auricolari Sony, inclusi i controlli touch e i comandi gestuali. Inoltre, l’applicazione consente anche di accedere ai diversi sistemi di equalizzazione per riprodurre al meglio qualsiasi tipo di contenuto.

Per collegare le cuffie allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.3 con connessione Multipoint che permette il collegamento con diversi dispositivi contemporaneamente.

Sul fronte dell’autonomia Sony promette circa 8 ore di riproduzione (senza ANC) che naturalmente scendono a 6 ore attivando la cancellazione attiva del rumore. Inoltre con una ricarica di 10 minuti nell’apposita custodia è possibile guadagnare altri 90 minuti di riproduzione.

Presente, infine, la certificazione IPX4, che attesta la resistenza di questi auricolari agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Sony WF-1000XM5: l’offerta su Amazon

I Sony WF-C1000XM5 sono auricolari di ottima qualità con tante funzioni molto interessanti che si adattano perfettamente a ogni contesto e, naturalmente, ai bisogni di qualsiasi ascoltatore, anche quello più esigente.

Il prezzo di listino di queste cuffie è di 319 euro, non proprio contenuto ma certamente giustificabile dall’ottima scheda tecnica di cui sopra. Tuttavia grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore si scende a 279 euro (-13%, -40 euro), uno sconto interessante che potrebbe fare la felicità di molti.

